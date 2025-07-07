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    21:08, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Надежда Рябец уступила в финале Кубка мира по боксу

    Бронзовый призёр чемпионата мира и участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец остановилась в шаге от золота Кубка мира, уступив в финальном бою норвежке Сунниве Хофстад в весовой категории до 75 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: t.me/kfbmedia

    Судьи отдали первые два раунда сопернице. В третьем Рябец попыталась переломить ход встречи, действовала активнее, но итоговое решение осталось в пользу Хофстад.

    В полуфинале Рябец провела тяжёлый бой с представительницей Турции и вырвала победу за счёт характера и настойчивости. Тогда в интервью она отметила, что иногда ей мешает излишняя эмоциональность.

    Финал она начала собранной, но соперница оказалась точнее.

    Выступление на турнире под эгидой World Boxing принесло казахстанке серебро и стало очередным шагом в её международной карьере.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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