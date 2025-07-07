Надежда Рябец уступила в финале Кубка мира по боксу
Бронзовый призёр чемпионата мира и участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец остановилась в шаге от золота Кубка мира, уступив в финальном бою норвежке Сунниве Хофстад в весовой категории до 75 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Судьи отдали первые два раунда сопернице. В третьем Рябец попыталась переломить ход встречи, действовала активнее, но итоговое решение осталось в пользу Хофстад.
В полуфинале Рябец провела тяжёлый бой с представительницей Турции и вырвала победу за счёт характера и настойчивости. Тогда в интервью она отметила, что иногда ей мешает излишняя эмоциональность.
Финал она начала собранной, но соперница оказалась точнее.
Выступление на турнире под эгидой World Boxing принесло казахстанке серебро и стало очередным шагом в её международной карьере.