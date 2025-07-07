Надежда Рябец уступила в финале Кубка мира по боксу

Судьи отдали первые два раунда сопернице. В третьем Рябец попыталась переломить ход встречи, действовала активнее, но итоговое решение осталось в пользу Хофстад.

В полуфинале Рябец провела тяжёлый бой с представительницей Турции и вырвала победу за счёт характера и настойчивости. Тогда в интервью она отметила, что иногда ей мешает излишняя эмоциональность.

Финал она начала собранной, но соперница оказалась точнее.

Выступление на турнире под эгидой World Boxing принесло казахстанке серебро и стало очередным шагом в её международной карьере.