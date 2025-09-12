РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:49, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 70 стран

    Олжас Бектенов обсудил с главой LuLu Group International Юсуфом Али перспективные проекты в области АПК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 70 стран — Олжас Бектенов
    Фото: Правительство

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с основателем компании LuLu Group International Юсуфом Али Мусалям Виттиль Абдул Кадером.

    Обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана и сфере торговли.

    Юсуф Али сообщил, что на сегодня компания импортирует казахстанскую мясную и сельскохозяйственную продукцию и выразил намерение расширить сотрудничество, отметив высокий потенциал и благоприятные инвестиционные условия.

    Внимание уделено планам компании по строительству в Казахстане мясоперерабатывающего завода и распределительного центра по закупу агропродукции.

    Олжас Бектенов отметил, что Казахстан заинтересован в реализации данных инициатив, которые соответствуют задачам по масштабированию проектов глубокой переработки сельхозпродукции, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании.

    Сегодня казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 70 стран. Республика намерена удвоить этот показатель за счет трехкратного повышения производительности в отрасли.

    — Агропромышленный комплекс традиционно занимает важное место в экономике страны. Казахстан открыт к расширению кооперации — от создания совместных агротехнопарков и экспортоориентированных логистических хабов до развития электронной коммерции и других проектов. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    По итогам встречи государственным органам поручено оказать необходимое содействие в реализации проектов.

    По данным МСХ, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти.

    Справочно: LuLu Group International, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, импортирует мясо мелкого рогатого скота, а также взаимодействует с казахстанскими производителями по направлениям мяса птицы, меда, пшеницы, муки, круп и бобовых культур.

    Динара Жусупбекова
