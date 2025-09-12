Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с основателем компании LuLu Group International Юсуфом Али Мусалям Виттиль Абдул Кадером.

Обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана и сфере торговли.

Юсуф Али сообщил, что на сегодня компания импортирует казахстанскую мясную и сельскохозяйственную продукцию и выразил намерение расширить сотрудничество, отметив высокий потенциал и благоприятные инвестиционные условия.

Внимание уделено планам компании по строительству в Казахстане мясоперерабатывающего завода и распределительного центра по закупу агропродукции.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан заинтересован в реализации данных инициатив, которые соответствуют задачам по масштабированию проектов глубокой переработки сельхозпродукции, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании.

Сегодня казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 70 стран. Республика намерена удвоить этот показатель за счет трехкратного повышения производительности в отрасли.

— Агропромышленный комплекс традиционно занимает важное место в экономике страны. Казахстан открыт к расширению кооперации — от создания совместных агротехнопарков и экспортоориентированных логистических хабов до развития электронной коммерции и других проектов. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи государственным органам поручено оказать необходимое содействие в реализации проектов.

По данным МСХ, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти.

Справочно: LuLu Group International, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, импортирует мясо мелкого рогатого скота, а также взаимодействует с казахстанскими производителями по направлениям мяса птицы, меда, пшеницы, муки, круп и бобовых культур.