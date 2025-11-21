Казахстанская легкоатлетка завоевала «бронзу» Игр исламской солидарности

Спортсменка показала третий результат в семиборье.

Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5270 очков. Этот результат позволил ей завоевать «бронзу».

Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) — 5562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) — 5488.

Ранее представительницы команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.