00:48, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанская легкоатлетка завоевала «бронзу» Игр исламской солидарности
Легкоатлетка из Казахстана Ирина Конищева стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка показала третий результат в семиборье.
Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5270 очков. Этот результат позволил ей завоевать «бронзу».
Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) — 5562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) — 5488.
Ранее представительницы команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.