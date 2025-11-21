РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:48, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская легкоатлетка завоевала «бронзу» Игр исламской солидарности

    Легкоатлетка из Казахстана Ирина Конищева стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстанская легкоатлетка завоевала «бронзу» Игр исламской солидарности
    Фото: Нургали Жумагазы

    Спортсменка показала третий результат в семиборье.

    Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5270 очков. Этот результат позволил ей завоевать «бронзу».

    Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) — 5562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) — 5488.

    Ранее представительницы команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Саудовская Аравия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают