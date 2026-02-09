Казахстанка выиграла рейтинговый турнир по джиу-джитсу в Италии

19-летняя спортсменка выступила в весовой категории до 48 кг среди женщин и поднялась на высшую ступень пьедестала, подтвердив свой высокий класс на международной арене. В соревнованиях приняли участие более 450 атлетов из 30 стран.

Наряду с ней достойные результаты показали и другие представители сборной Казахстана под руководством главного тренера Куатжана Сагиева.

В этом году Жибек Кулымбетова будет защищать честь страны на Азиатских играх и Пляжных играх, где рассчитывает побороться за медали высшей пробы.

Отметим, что Жибек Кулымбетова представляет академию имени Самата Рамазанова и является обладательницей пурпурного пояса. За свою карьеру она уже 12 раз становилась чемпионкой: трижды выигрывала чемпионаты мира по грэпплингу и восемь раз — по джиу-джитсу среди юношей.

В прошлом году спортсменка пополнила копилку национальной сборной золотой медалью чемпионата мира по джиу-джитсу среди взрослых.

Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира по самбо, победительницей чемпионата Азии по джиу-джитсу и грэпплингу AIGA, а также победителем и призером многих международных и республиканских турниров.