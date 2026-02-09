РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:08, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанка выиграла рейтинговый турнир по джиу-джитсу в Италии

    Член национальной сборной Казахстана по джиу-джитсу Жибек Кулымбетова одержала победу на рейтинговом международном турнире, который прошел в итальянском городе Генуя, передает агентство Kazinform.

    Казахстанка выиграла рейтинговый турнир по джиу-джитсу в Италии
    Фото: из личного архива Ж. Кулымбетовой

    19-летняя спортсменка выступила в весовой категории до 48 кг среди женщин и поднялась на высшую ступень пьедестала, подтвердив свой высокий класс на международной арене. В соревнованиях приняли участие более 450 атлетов из 30 стран.

    Наряду с ней достойные результаты показали и другие представители сборной Казахстана под руководством главного тренера Куатжана Сагиева.

    В этом году Жибек Кулымбетова будет защищать честь страны на Азиатских играх и Пляжных играх, где рассчитывает побороться за медали высшей пробы.

    Отметим, что Жибек Кулымбетова представляет академию имени Самата Рамазанова и является обладательницей пурпурного пояса. За свою карьеру она уже 12 раз становилась чемпионкой: трижды выигрывала чемпионаты мира по грэпплингу и восемь раз — по джиу-джитсу среди юношей. 

    В прошлом году спортсменка пополнила копилку национальной сборной золотой медалью чемпионата мира по джиу-джитсу среди взрослых. 

    Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира по самбо, победительницей чемпионата Азии по джиу-джитсу и грэпплингу AIGA, а также победителем и призером многих международных и республиканских турниров.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают