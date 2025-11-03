Казахстанская джитсерша завоевала золото на чемпионате мира в Таиланде

Для 18-летней спортсменки это стало дебютом на взрослом уровне. До этого Жибек уже 11 раз становилась чемпионкой мира среди молодежи по джиу-джитсу и грэпплингу.

Радостной новостью она поделилась в соцсетях, отметив, что на пути к золоту ей пришлось сразиться с обладательницами черных поясов из Индонезии, Таиланда, Южной Кореи, Франции, Канады, ОАЭ, России и Филиппин. В решающем поединке Жибек встретилась с соотечественницей Райхан Абдуллаевой и одержала победу (48 кг).

— Эта победа — не результат одного дня. Это — плод девяти лет упорства, дисциплины и веры, — написала спортсменка.

Жибек Кулымбетова представляет академию джиу-джитсу и грэпплингу имени Самата Рамазанова и является обладательницей пурпурного пояса.

Ранее она трижды побеждала на чемпионатах мира по грэпплингу и восемь раз — по джиу-джитсу среди юношей. Также Жибек — бронзовый призер чемпионата мира по самбо и многократная победительница международных и республиканских турниров.

Отметим, что чемпионат мира проходит с 2 по 15 ноября и включает соревнования во всех возрастных категориях — от 12 лет и старше. Всего честь Казахстана на турнире защищают более 200 мастеров татами.