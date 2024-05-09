Жибек Кулымбетова стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу

17-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на Asian Championship 2024 по джиу-джитсу в Абу-Даби, передает корреспондент агентства Kazinform.

Восьмикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу, спортсменка академии имени Самата Рамазанова, обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг. В общей сложности она провела три схватки и успешно одолела соперниц из ОАЭ и Монголии. Турнир проходил в дисциплине «не-ваза».

Чемпионка на своей странице в Instagram опубликовала видео церемонии награждения и момент исполнения гимна.

— Я стала чемпионом Азии по джиу-джитсу «не-ваза». Хочу выразить огромную благодарность моему тренеру Самату Айтпанбет и всем моим наставникам, которые всегда меня поддерживают. Отдельное спасибо Айдын ага за все и Мухаммеддин ага, который помог мне с физической подготовкой. Также благодарю своих одноклубников, будем дальше усердно работать и вместе поднимать флаг нашей страны на международных аренах, — написала она.

Жибек Кулымбетова с недавнего времени выступает за академию джиу-джитсу и грэпплингу имени Самата Рамазанова в качестве легионера. Она является семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, чемпионкой мира по грэпплингу, бронзовым призером ЧМ по самбо, победительницей чемпионата Азии по грэпплингу AIGA, победителем и призером многих международных и республиканских соревнований.