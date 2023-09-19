Жибек Кулымбетова стала чемпионкой Азии по грэпплингу без схватки

Семикратная чемпионка мира по джиу-джитсу Жибек Кулымбетова стала победительницей чемпионата Азии по грэпплингу AIGA в Ташкенте, при этом она не провела ни одной схватки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16-летняя казахстанка должна была выступить в весовой категории до 48 кг (16-17 лет), но ее соперницы отказались от участия в турнире.

«Такая интересная ситуация происходит впервые в моей карьере. У всех спортсменов было много соперников, но не у меня. Я также была готова бороться со взрослыми девушками, заявилась в возрастную категорию старше 18 лет, но и там никого не оказалось. Теперь я возвышаюсь в страну с прекрасным настроением и обязательно возьму небольшой перерыв. Потому что, нам нужен отдых. После этого я вернусь в зал и начну готовиться к следующим соревнованиям», - написала она на своей странице в Instagram.

Жибек Кулымбетова недавно завоевала два «золота» на международном турнире по джиу-джитсу «AJP Tour Asia Continental Jiu-jitsu championship 2023 - Professional» в Дубае, в августе выиграла чемпионат мира в Астане и стала семикратной чемпионкой мира.

В чемпионате Азии, помимо Жибек, участие приняли и еще несколько казахстанских спортсменов. Все они представляли спортивный клуб имени Сагадата Нурмагамбетова из Алматинской области. В общей сложности они завоевали 16 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Среди них также есть чемпион мира по грэпплингу UWW Самат Айтпанбет.