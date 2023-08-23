Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на Ju-Jitsu Youth World Championship Astana 2023 и стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, передает корреспондент МИА «Казинформ»



Обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг. Она провела четыре схватки, одну выиграла досрочно, остальные - по очкам. Ее соперницами были представительницы России, Узбекистана, ОАЭ и Таиланда. Турнир проходил в дисциплине «не-ваза».

«Чемпионат мира по джиу-джитсу в нашей стране проходит впервые. Это большое событие для нас, и я очень рада, что выиграла «золото» на своей Родине. Очень переживала, ведь выступать перед своим народом - всегда большая ответственность. Очень счастлива», - прокомментировала Жибек.

Ее тренер Нурсултан Орынбасаров добавил, что соперники Жибек были сильными, но она добилась успеха за счет своего характера и упорного труда.