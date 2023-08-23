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Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Августа 2023, 22:16
Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу Фото предоставлено спортивным клубом имени Сагадата Нурмагамбетова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на Ju-Jitsu Youth World Championship Astana 2023 и стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг. Она провела четыре схватки, одну выиграла досрочно, остальные - по очкам. Ее соперницами были представительницы России, Узбекистана, ОАЭ и Таиланда. Турнир проходил в дисциплине «не-ваза».

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