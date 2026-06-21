Казахстан завоевал пять золотых медалей на этапе Кубка мира по боксу в Китае

Сборная Казахстана по боксу завершила второй этап Кубка мира в китайском Гуйяне с пятью золотыми и тремя бронзовыми медалями, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Последнюю золотую медаль команде принес Айбек Оралбай, выступавший в весовой категории свыше 90 килограммов. В решающем поединке он оказался сильнее представителя Германии Никиты Путилова.

Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай завоевал золотую медаль Кубка мира, став лучшим в весовой категории до 50 килограммов.

Также казахстанские боксеры Абылайхан Жусупов и Виктория Графеева вслед за Назым Кызайбай стали победителями второго этапа Кубка мира World Boxing в Китае, одержав победу над соперниками.