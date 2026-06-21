Еще одно золото: казахстанский боксер Санжар Ташкенбай стал лучшим на Кубке мира

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай завоевал золотую медаль Кубка мира, став лучшим в весовой категории до 50 килограммов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В финальном поединке двукратный чемпион мира встретился с чемпионом Азии Асилбеком Жалиловым из Узбекистана. Бой получился напряженным и конкурентным. По итогам встречи судьи раздельным решением со счетом 3:2 отдали победу казахстанскому спортсмену.

На пути к золоту Ташкенбай уверенно прошел турнирную дистанцию. В четвертьфинале он одержал победу над представителем Кыргызстана Анваржаном Ходжиевым со счетом 5:0, а в полуфинале с таким же счетом победил испанца Мартина Молину Сальвадора.

Таким образом, Санжар Ташкенбай пополнил копилку сборной Казахстана золотой медалью Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай завоевала золото на Кубке мира по боксу в Китае. Кроме того, золотые медали принесли Казахстану боксеры Абылайхан Жусупов и Виктория Графеева.