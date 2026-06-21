Назым Кызайбай завоевала золото на Кубке мира по боксу в Китае

Трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золото второго этапа Кубка мира по боксу в Китае. В финале казахстанка встретилась с итальянкой Сирине Чарааби, передает агентство Kazinform.

В поединке за золото в весовой категории до 54 килограммов Кызайбай сразилась с представительницей Италии Сирин Шаараби и победила ее со счетом 4:1.

Таким образом, Назым Кызайбай завоевала золотую медаль, а Сирин Шаараби завершила выступление на Кубке мира с серебром.

32-летняя Назым Кызайбай удерживает статус самой титулованной боксерши в истории Казахстана. На ее счету пять наград с мировых первенств (включая три золота), а также бронзовая медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ни один другой представитель казахстанского бокса не выигрывал чемпионат мира трижды.

На текущем турнире в Китае она выступала в более тяжелом весе (до 54 кг). Напомним, что на старте соревнований Кызайбай разгромила еще одну бронзовую призерку Олимпиады-2024 — Им Э Джи из Южной Кореи.

Что касается лучших достижений в карьере итальянки Шаараби, то она выигрывала серебряную и бронзовую медали на мировом первенстве — и в 2023 и 2025 году соответственно.

Ранее казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в полуфинал этапа Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне, гарантировав стране как минимум бронзовую награду.