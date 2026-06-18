Назым Кызайбай обеспечила Казахстану медаль на турнире в Китае

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в полуфинал этапа Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне, гарантировав себе как минимум бронзовую награду, передает корреспондент агентства Kazinform.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 54 килограммов трехкратная чемпионка мира взяла реванш у 25-летней представительницы Польши Виктории Рогалинской, победив раздельным решением судей со счетом 4:1.

В первом раунде Кызайбай полностью доминировала на ринге, забрав стартовый отрезок единогласным решением всех пяти арбитров. Во втором раунде польская спортсменка выровняла ситуацию в близком бою — трое из пяти судей отдали предпочтение Рогалинской. В решающей трехминутке титулованная казахстанка оказалась точнее большинства судей и вырвала итоговую победу.

По регламенту в боксе бои за третье место не предусмотрены, поэтому выход в ½ финала автоматически обеспечил Назым место на пьедестале почета.

32-летняя Назым Кызайбай удерживает статус самой титулованной боксерши в истории Казахстана. На ее счету пять наград с мировых первенств (включая три золота), а также бронзовая медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ни один другой представитель казахстанского бокса не выигрывал чемпионат мира трижды.

На текущем турнире в Китае капитан сборной выступает в более тяжелом весе (до 54 кг). Напомним, что на старте соревнований Кызайбай разгромила еще одну бронзовую призерку Олимпиады-2024 — Им Э Джи из Южной Кореи.

Ранее еще одну медаль на данном этапе Кубка мира Казахстану гарантировала Валерия Аксенова.