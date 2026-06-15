Казахстанские боксеры успешно начали выступление на этапе Кубка мира в Китае

В китайском Гуяне стартовал второй в сезоне-2026 этап Кубка мира по боксу с участием сборной Казахстана, передает Kazinform.

В утренней и дневной сессиях свои стартовые бои провели три казахстанских боксера. Серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай, выступающий теперь в весе до 90 кг, досрочно выиграл у Гичшае Кима из Южной Кореи.

Победой на старте отметился Серик Темиржанов в весе до 60 кг. Он разгромил Дэниса Брила из Германии со счетом 5:0.

Еще одним разгромом порадовал казахстанских болельщиков вице-чемпион мира и чемпион Азии Сабыржан Аккалыков. Выступая в новой для себя весовой категории до 80 кг, он сумел без проблем разгромить в 1/16 финала хозяина ринга Хиабао Уанга.

Добавим, что на этапе Кубка мира выступают 11 казахстанцев (шесть мужчин и пять женщин), из них одна спортсменка – Валерия Аксенова, еще до выхода на ринг гарантировала медаль, так как начнет выступление сразу с полуфинала.

Кто выступает в составе команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае - читайте здесь.