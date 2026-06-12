KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Назван состав команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае

    Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Назван состав команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае
    Фото: НОК

    Нашу страну на крупном турнире представят 17 боксеров.

    Мужчины

    До 50 кг: Санжар Ташкенбай

    До 55 кг: Тимур Кабдешов

    До 60 кг: Серик Темиржанов

    До 65 кг: Санатали Толтаев

    До 70 кг: Абылайхан Жусупов

    До 75 кг: Тимур Нурсеитов

    До 80 кг: Сабыржан Аккалыков

    До 90 кг: Нурбек Оралбай

    Свыше 90 кг: Айбек Оралбай.

    Женщины

    До 51 кг: Алуа Балкибекова

    До 54 кг: Назым Кызайбай

    До 60 кг: Виктория Графеева

    До 65 кг: Аида Абикеева

    До 70 кг: Лаура Есенгельды

    До 75 кг: Наталья Богданова

    До 80 кг: Валерия Аксенова

    Свыше 80 кг: Дина Исламбекова

    Добавим, что ЭКМ пройдет с 15 по 21 июня.

    Ранее сообщалось о том, что титулованный казахстанский боксер Сакен Бибосынов получил новое звание.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор