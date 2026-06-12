Назван состав команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае
Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Нашу страну на крупном турнире представят 17 боксеров.
Мужчины
До 50 кг: Санжар Ташкенбай
До 55 кг: Тимур Кабдешов
До 60 кг: Серик Темиржанов
До 65 кг: Санатали Толтаев
До 70 кг: Абылайхан Жусупов
До 75 кг: Тимур Нурсеитов
До 80 кг: Сабыржан Аккалыков
До 90 кг: Нурбек Оралбай
Свыше 90 кг: Айбек Оралбай.
Женщины
До 51 кг: Алуа Балкибекова
До 54 кг: Назым Кызайбай
До 60 кг: Виктория Графеева
До 65 кг: Аида Абикеева
До 70 кг: Лаура Есенгельды
До 75 кг: Наталья Богданова
До 80 кг: Валерия Аксенова
Свыше 80 кг: Дина Исламбекова
Добавим, что ЭКМ пройдет с 15 по 21 июня.
Ранее сообщалось о том, что титулованный казахстанский боксер Сакен Бибосынов получил новое звание.