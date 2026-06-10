Титулованный казахстанский боксер Сакен Бибосынов получил новое звание

28-летний титулованный атлет, двукратный чемпион мира и призер Олимпиады по боксу, официально получил воинское звание старшего лейтенанта.

Пресс-служба Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) уже поздравила своего армейца с новой высотой. Отметим, что Бибосынов железно удерживает статус одного из лидеров сборной: в его активе два золота чемпионатов мира (2021 и 2025 годов) и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио.

Более того, титулованный боксер успешно штурмует и профессиональный ринг, где идет на безупречной серии из двух побед в двух поединках. Ранее бой Бибосынова за титул WBA Asia, переносившийся несколько раз, был отменен.

Изначально вечер бокса в Бишкеке с участием Бибосынова намеревались провести 17 апреля, однако, позже организаторы перенесли событие на 23 мая в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. За четыре дня до новой даты стало известно, что турнир в итоге отменили.