Титульный бой казахстанца Сакена Бибосынова отменен: что известно

Стало известно об окончательной отмене вечера профессионального бокса в Бишкеке, где казахстанец Сакен Бибосынов мог выиграть титул WBA Asia, передает корреспондент агентства Kazinform.

Двукратный чемпион мира среди любителей по версии IBA казахстанец Сакен Бибосынов свой третий бой в профессионалах должен был провести на вечере бокса Bishkek Worldwide Clash в столице Кыргызстана.

Соперником Бибосынова должен был стать индонезиец Сурия Дхарма, для которого это был бы пятый бой на профи-ринге, а на кону должен был стоять титул WBA Asia.

Изначально вечер бокса в Бишкеке с участием Бибосынова намеревались провести 17 апреля, однако, позже организаторы перенесли событие на 23 мая в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. За четыре дня до новой даты стало известно, что турнир в итоге отменили.

На этот раз промоушен SaikouLush Boxing Promotions, который и отвечал за организацию турнира, заявил, что причиной окончательной отмены вечера бокса стали «непредвиденные обстоятельства».

Больше всех от этого решения пострадал Сакен Бибосынов, так как на данном турнире он мог выиграть свой первый чемпионский пояс в профессиональном боксе — WBA Asia. Однако теперь казахстанскому боксеру придется ждать новый шанс на завоевание титула.

Сам боксер сдержанно отнесся к отмене поединка.

— К сожалению, бой 23 мая не состоится — планы изменились по определенным причинам. Но работа продолжается, — написал Сакен Бибосынов в своем Instagram.

Отметим, что на счету Бибосынова, выступающего в профессионалах с 20 июля 2025 года, два боя, и в обоих он одержал победы.