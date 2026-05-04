Призер Олимпиады из Казахстана узнал о новой дате боя за титул WBA

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады по боксу среди любителей из Казахстана Сакен Бибосынов выйдет на бой против соперника из Индонезии. Бой состоится 23 мая в Бишкеке. Победитель боя будет признан чемпионом WBA Asia в первом легчайшем весе (super flyweight).

На счету Бибосынова, выступающего в профессионалах с 20 июля 2025 года, два боя, и в обоих он одержал победы. Его соперник из Индонезии Дхарма провел четыре боя в профи, все выиграл, в том числе три нокаутом.

Отметим, что бой между Бибосыновым и Дхармой должен был пройти в Бишкеке 17 апреля, но организаторы перенесли его на более поздний срок.