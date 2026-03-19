Боксер Сакен Бибосынов рассказал о подготовке к бою за чемпионский пояс WBA Asia

17 апреля 2026 года в Бишкеке состоится бой между 28-летним казахстанцем Сакеном Бибосыновым и боксером из Индонезии Сурия Дхарма. Победителя ждет чемпионский пояс WBA Asia в наилегчайшем весе (superflyweight).

Оба боксера провели не так много боев в профессионалах. Бибосынов дебютировал на профи-ринге 20 июля 2025 году. Тогда казахстанец нокаутировал в первом раунде филиппинца Кристиана Легане. Второй бой Бибосынова состоялся в Кыргызстане с местным боксером Адилетом Качкынбековым и выиграл решением судей.

У индонезийца Дхармы четыре поединка в профессионалах и также ни одного поражения.

Для обеих боксеров предстоящий бой — возможность выиграть первый в профессиональной карьере титул. Сакен Бибосынов рассказал, что вместе с тренерами тщательно готовится к бою с индонезийцем, назвав его очень серьезным соперником для себя.

— Это очень важный бой. Мой первый титульный бой. Я бы хотел поблагодарить промоутеров за такую возможность. Я давно готовился к этому и хочу быть на сто процентов готовым, чтобы одержать победу и порадовать болельщиков. Сурия Дхарма — очень сильный противник. Я смотрел видео его боёв. Мы тщательно подготовимся к нему, я хочу показать впечатляющую победу, — сказал Сакен Бибосынов в видеообращении к болельщикам.

Напомним, что в 2025 году параллельно с выступлением на профессиональном ринге Сакен Бибосынов успел во второй раз в карьере стать чемпионом мира по боксу среди любителей по версии IBA.