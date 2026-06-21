Казахстанские боксеры Жусупов и Графеева завоевали золото Кубка мира в Китае

Казахстанские боксеры Абылайхан Жусупов и Виктория Графеева вслед за Назым Кызайбай стали победителями второго этапа Кубка мира World Boxing в Китае, одержав победу над соперниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

В решающем поединке весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева встретилась с представительницей Тайбэя Линь Юйтин, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Первый раунд остался за соперницей казахстанки, однако затем Виктория сумела переломить ход боя и добиться победы раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, Графеева поднялась на высшую ступень пьедестала второго этапа Кубка мира World Boxing, который проходит в Китае.

Фото: НОК РК

Абылайхан Жусупов в финале 70 кг встретился с индусом Дипаком Дипаком, который ранее победил чемпиона мира-2021 японца Севона Окадзаву и азербайджанца Наби Искандерова.

Жусупов на пути к финалу победил бразильца Кайана Рейеса, узбекистанца Шавкатжона Болтаева и чемпиона Азии-2026 — Зияд Ишаиша из Иордании.

В первом раунде Жусупов забрал отрезок 5:0. Во втором раунде казахстанец вновь выиграл отрезок 4:1. В третьем раунде Жусупов также был лучшим и раздельным решением судей стал чемпионом турнира, принеся Казахстану третье золото Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай завоевала золото на Кубке мира по боксу в Китае.