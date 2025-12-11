14:11, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал девять медалей на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии
В Даммаме (Саудовская Аравия) завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTA Youth Contender, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана отметилась на нем девятью медалями.
U11, личный разряд
- 2 место — Аделя Алжанова
- 3 место — Шохина Миркодирова
U13, личный разряд
- 1 место — Жания Бекмухамбетова
U15, личный разряд
- 2 место — Алексей Маркин
U15, смешанный разряд
- 1 место Алексей Маркин/Айназ Адильгереева
- 2 место Кирилл Берников/Арайлым Сапабек
- 3 место — Дагир Данияров/Жания Бекмухамбетова
U19, смешанный разряд
- 1 место Абдулла Мамай/Алиса Цвигун
- 3 место Нурбол Токтамыс/Елизавета Лаврова
Ранее сообщалось, что арбитр из Казахстана получил право судить матчи Азиатских игр-2026 по настольному теннису.