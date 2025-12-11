РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:11, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал девять медалей на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии

    В Даммаме (Саудовская Аравия) завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTA Youth Contender, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана отметилась на нем девятью медалями.

    U11, личный разряд

    • 2 место — Аделя Алжанова
    • 3 место — Шохина Миркодирова

    U13, личный разряд

    U15, личный разряд

    • 2 место — Алексей Маркин

    U15, смешанный разряд

    • 1 место Алексей Маркин/Айназ Адильгереева
    • 2 место Кирилл Берников/Арайлым Сапабек
    • 3 место — Дагир Данияров/Жания Бекмухамбетова

    U19, смешанный разряд

    • 1 место Абдулла Мамай/Алиса Цвигун
    • 3 место Нурбол Токтамыс/Елизавета Лаврова

    Ранее сообщалось, что арбитр из Казахстана получил право судить матчи Азиатских игр-2026 по настольному теннису.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Саудовская Аравия НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
