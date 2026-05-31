KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане

    В Астане завершился международный турнир по конному спорту, объединивший сразу три престижных соревнования под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Международный турнир включал три соревнования: этап Кубка мира FEI Jumping World Cup Eurasian League, финал FEI Jumping World Challenge Final 2026 и турнир по выездке FEI CDI 1*/CDI 3*.

    На протяжении трех дней на столичной арене выступали спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Беларуси, Колумбии, Марокко, Южно-Африканской Республики и других стран. Турнир стал одним из крупнейших международных стартов сезона и собрал сильнейших всадников региона и мира.

    Первый день соревнований открылся квалификационными маршрутами FEI Jumping World Challenge Final и этапа Кубка мира CSI-W. В маршруте высотой 125 сантиметров победу одержал представитель Узбекистана Хуршидбек Алимжанов, серебряным призером стал казахстанец Бекжан Байжанулы, бронзовую медаль завоевал Ринат Галимов из Кыргызстана.

    В квалификационных соревнованиях FEI Jumping World Challenge Final дважды лучшим стал Бекзод Розмухамедов из Узбекистана. Казахстанец Ануар Досмаилов по итогам второго квалификационного старта вошел в пятерку сильнейших.

    Фото: Федерация конного спорта РК
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Одним из ключевых маршрутов первого дня стал квалификационный этап к Гран-при на высоте 140 сантиметров. Победу в нем одержал казахстанский спортсмен Олег Соколенко.

    Во второй день соревнований казахстанские спортсмены продолжили успешно выступать на домашней арене. В маршруте золотую медаль завоевала Раиса Соколенко. Одним из самых зрелищных стартов программы стал Six Bar Jump-Off, где высота препятствий достигла 170 сантиметров. Победительницами соревнований стали Нурила Турисбекова и Ясмин Ибрагимова, принесшие Казахстану еще две золотые награды.

    В выездке Дарья Попова завоевала серебряную и бронзовую медали в различных программах CDI, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов в этой дисциплине.

    В заключительный день турнира в маршруте CSI-W AEF/Mantena CUP казахстанские всадники заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Олег Соколенко, второе место также осталось за представителем Казахстана, а бронзовую медаль завоевала Нурила Турисбекова.

    Главным стартом соревнований стал Grand Prix Maxima Masters Eurasia Cup CSI-W с высотой препятствий 160 сантиметров. Победителем маршрута стал Богдан Васковский, выступавший в нейтральном статусе. Серебряную награду завоевала Ксения Хайрулина, бронзовую — Камил Сабитов из Кыргызстана.

    Фото: Федерация конного спорта РК
    Фото: Федерация конного спорта РК

    По итогам трех соревновательных дней сборная Казахстана завоевала 14 медалей. Среди лидеров национальной команды — Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова, Ясмин Ибрагимова, Дарья Попова и Бекжан Байжанулы.

    Проведение турнира подтвердило высокий уровень развития конного спорта в Казахстане и укрепило позиции Астаны как одной из ведущих площадок региона для проведения международных соревнований под эгидой FEI.

    Ранее сообщалось о старте международного турнира FEI в Астане, который впервые объединил сразу три крупных международных соревнования. В ходе турнира корреспондент агентства Kazinform рассказывал о его значении для развития конного спорта в Казахстане, освещал итоги соревновательных дней, а также беседовал с казахстанской спортсменкой Нурилой Турисбековой, добившейся высоких результатов на домашней арене. Кроме того, агентство публиковало мнение представителей международного спортивного сообщества, высоко оценивших уровень организации и масштаб соревнований.

    Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана Астана Общество
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор