Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане

В Астане завершился международный турнир по конному спорту, объединивший сразу три престижных соревнования под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), передает корреспондент агентства Kazinform.

Международный турнир включал три соревнования: этап Кубка мира FEI Jumping World Cup Eurasian League, финал FEI Jumping World Challenge Final 2026 и турнир по выездке FEI CDI 1*/CDI 3*.

На протяжении трех дней на столичной арене выступали спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Беларуси, Колумбии, Марокко, Южно-Африканской Республики и других стран. Турнир стал одним из крупнейших международных стартов сезона и собрал сильнейших всадников региона и мира.

Первый день соревнований открылся квалификационными маршрутами FEI Jumping World Challenge Final и этапа Кубка мира CSI-W. В маршруте высотой 125 сантиметров победу одержал представитель Узбекистана Хуршидбек Алимжанов, серебряным призером стал казахстанец Бекжан Байжанулы, бронзовую медаль завоевал Ринат Галимов из Кыргызстана.

В квалификационных соревнованиях FEI Jumping World Challenge Final дважды лучшим стал Бекзод Розмухамедов из Узбекистана. Казахстанец Ануар Досмаилов по итогам второго квалификационного старта вошел в пятерку сильнейших.

Фото: Федерация конного спорта РК

Одним из ключевых маршрутов первого дня стал квалификационный этап к Гран-при на высоте 140 сантиметров. Победу в нем одержал казахстанский спортсмен Олег Соколенко.

Во второй день соревнований казахстанские спортсмены продолжили успешно выступать на домашней арене. В маршруте золотую медаль завоевала Раиса Соколенко. Одним из самых зрелищных стартов программы стал Six Bar Jump-Off, где высота препятствий достигла 170 сантиметров. Победительницами соревнований стали Нурила Турисбекова и Ясмин Ибрагимова, принесшие Казахстану еще две золотые награды.

В выездке Дарья Попова завоевала серебряную и бронзовую медали в различных программах CDI, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов в этой дисциплине.

В заключительный день турнира в маршруте CSI-W AEF/Mantena CUP казахстанские всадники заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Олег Соколенко, второе место также осталось за представителем Казахстана, а бронзовую медаль завоевала Нурила Турисбекова.

Главным стартом соревнований стал Grand Prix Maxima Masters Eurasia Cup CSI-W с высотой препятствий 160 сантиметров. Победителем маршрута стал Богдан Васковский, выступавший в нейтральном статусе. Серебряную награду завоевала Ксения Хайрулина, бронзовую — Камил Сабитов из Кыргызстана.

Фото: Федерация конного спорта РК

По итогам трех соревновательных дней сборная Казахстана завоевала 14 медалей. Среди лидеров национальной команды — Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова, Ясмин Ибрагимова, Дарья Попова и Бекжан Байжанулы.

Проведение турнира подтвердило высокий уровень развития конного спорта в Казахстане и укрепило позиции Астаны как одной из ведущих площадок региона для проведения международных соревнований под эгидой FEI.

Ранее сообщалось о старте международного турнира FEI в Астане, который впервые объединил сразу три крупных международных соревнования. В ходе турнира корреспондент агентства Kazinform рассказывал о его значении для развития конного спорта в Казахстане, освещал итоги соревновательных дней, а также беседовал с казахстанской спортсменкой Нурилой Турисбековой, добившейся высоких результатов на домашней арене. Кроме того, агентство публиковало мнение представителей международного спортивного сообщества, высоко оценивших уровень организации и масштаб соревнований.