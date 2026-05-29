Подведены итоги первого дня международного турнира по конному спорту в Астане

В Астане завершился первый соревновательный день международного турнира по конному спорту под эгидой FEI, объединившего этап Кубка мира по конкуру CSI-W, финал FEI Jumping World Challenge Final 2026 и соревнования по выездке, передает корреспондент агентства Kazinform.

В течение дня спортсмены разыграли комплекты наград на маршрутах различной сложности, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

В соревновании № 1 программы CSI-W FEI Jumping World Cup по маршруту с высотой препятствий 125 см победу одержал Хуршидбек Алимджанов на Champions League. Второе место занял Бекжан Байжанулы на King Diamond, третьим стал Ринат Галимов на D’Artagnan Z.

Итоги маршрута 125 см:

1 место — Хуршидбек Алимджанов (Champions League);

2 место — Бекжан Байжанулы (King Diamond);

3 место — Ринат Галимов (D’Artagnan Z);

4 место — Ринат Галимов (Kira Van De Laren Z);

5 место — Раиса Соколенко (Clue Gold).

В первом квалификационном соревновании FEI Jumping World Challenge Final 2026 по маршруту 115 см лучший результат показал Бекзод Розмухамедов на Florizell.

Призерами стали:

1 место — Бекзод Розмухамедов (Florizell);

2 место — Бернардо Краус Герра (Olza);

3 место — Эйми Коллинсон (Hi Diarado).

Одним из самых сложных испытаний дня стал квалификационный маршрут Гран-при Bank Center Credit Equestrian Cup в рамках CSI-W FEI Jumping World Cup с высотой препятствий 140 см. Победу в этом старте одержал Олег Соколенко на Cinderella.

Результаты маршрута:

1 место — Олег Соколенко (Cinderella);

2 место — Сергей Петров (Nero Van’t Prinsenveld);

3 место — Олеся Лукина (Conte Rico).

Во втором квалификационном соревновании FEI Jumping World Challenge Final по маршруту 120 см победитель определился по итогам перепрыжки.

Итоги старта:

1 место — Бекзод Розмухамедов (Florizell);

2 место — Нал Зеруал (Shah);

3 место — Бернардо Краус Герра (Olza);

4 место — Азам Толиббаев (Admiral);

5 место — Ануар Досмаилов (Rambo).

В программе CDI 1* FEI Dressage состоялось соревнование St. George, где спортсмены демонстрировали мастерство выездки и гармонию взаимодействия с лошадью.

Победителями и призерами стали:

1 место — Алина Шевцова (Nocito de Muze);

2 место — Екатерина Каркавцева (Sangria);

3 место — Дарья Попова (Graver).

Первый день турнира подтвердил высокий уровень конкуренции и международный статус соревнования, собравшего в Астане сильнейших всадников.

