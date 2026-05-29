Уникальные соревнования — глава Евразийской ассоциации конного спорта о турнире в Астане

В Астане проходят международные соревнования по конному спорту, объединившие сразу несколько дисциплин и собравшие участников более чем из 20 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

Масштаб турнира и уровень организации отметили представители спортивного сообщества, назвав текущие старты одним из значимых событий евразийского календаря. Президент Евразийской ассоциации конного спорта, президент Российской федерации конного спорта и член совета FEI Марина Сечина подчеркнула, что в столице Казахстана в течение недели проходят соревнования сразу по нескольким направлениям — выездке, конкурсу высокого уровня и молодежным стартам.

По ее словам, особое внимание привлекает организация турнира и условия, созданные для спортсменов, судей и команд.

— Сегодня мы являемся свидетелями уникальных событий, потому что здесь, в Астане, в Казахстане в течение этой недели проходят соревнования по двум видам спорта: это выездка — трехзвездный турнир высокого уровня, конкур максимум мастерс и челлендж для молодых спортсменов. Хочу отметить высокую организацию турниров и сплоченность команды организаторов, которая создала для всех участников действительно уникальные условия, — отметила Сечина.

Она также выразила благодарность руководству Федерации конного спорта Казахстана, подчеркнув вклад в развитие и проведение международных стартов.

— Хочу поблагодарить президента Федерации конного спорта Казахстана Рустама Ахатхановича Баялиева за заботу о каждом из участников. Это касается не только спортсменов, но и судей — здесь представлен большой судейский корпус из разных стран, а также спортсмены более чем из 20 государств. Для всех это дни ярких эмоций, новых знакомств и обмена опытом, — сказала она.

Уровень конкуренции на турнире, по словам президента Евразийской Ассоциации конного спорта, остается крайне высоким, однако в конном спорте значительную роль играет не только подготовка спортсменов, но и состояние лошадей.

— Спортсмены здесь имеют одинаково высокий уровень — это мастера спорта международного класса. И разница может быть лишь в лошадях, у каждой из которых есть свое состояние и настроение. Даже внешние факторы — шум, движение техники, погодные условия — могут влиять на результат, — добавила она.

Говоря о значении турнира, представитель международного спортивного сообщества отметила, что подобные старты способствуют развитию конного спорта и укреплению международного сотрудничества.

По ее словам, в рамках Евразийской лиги соревнования уже прошли в Узбекистане и Кыргызстане, а этап в Астане стал одним из ключевых в текущем сезоне.

Напомним, с 29 по 31 мая в Астане проходят три престижных международных конных турнира.