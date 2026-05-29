Первые победители определились на FEI Jumping World Challenge Final 2026 в Астане

В Астане начался FEI Jumping World Challenge Final 2026 - престижный международный турнир по конкуру, который впервые проходит на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

29 мая состоялось первое квалификационное соревнование финала мирового челленджа Международной федерации конного спорта (FEI). Турнир собрал спортсменов из разных стран и открыл серию решающих стартов соревнований.

Участники выступили на маршруте высотой 115 сантиметров по правилам прохождения дистанции в один раунд на чистоту и скорость без перепрыжки. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, точность преодоления препятствий и уверенное владение техникой.

По итогам первого квалификационного этапа победу одержал Хуршидбек Алимджанов на лошади CHAMPIONS LEAGUE. Второе место занял Бекжан Байжанулы, выступавший на KING DIAMOND. Тройку призеров замкнул Ринат Галимов вместе с D’ARTAGNAN Z.

Четвертое место также досталось Ринату Галимову на лошади KIRA VAN DE LAREN Z, а пятой стала Раиса Соколенко на CLUE GOLD.

FEI Jumping World Challenge Final 2026 считается одним из самых значимых международных событий в истории казахстанского конного спорта и впервые проводится в стране.

Напомним, с 29 по 31 мая 2026 года в Астане впервые одновременно пройдут три международных конных турнира под эгидой Fédération Équestre Internationale (FEI).