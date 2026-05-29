Астана впервые стала площадкой сразу для трех международных турниров FEI

Астана впервые принимает сразу три международных турнира под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). С 29 по 31 мая в столице одновременно проходят этап Кубка мира FEI, финал FEI World Challenge и международные соревнования CDI1*/CDI3*, передает корреспондент Kazinform.

На арену вышли спортсмены из разных стран, а для казахстанских всадников домашний турнир стал возможностью побороться за высокие места и укрепить позиции в международном рейтинге.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам главного тренера национальной сборной Казахстана по конному спорту Асета Толкумбекова, программа соревнований охватывает сразу несколько престижных стартов, включая квалификационные маршруты к Гран-при.

— Сейчас параллельно проходят финалы World Challenge, этап Кубка мира. Сегодня состоялся маршрут высотой 125 сантиметров, впереди — квалификация к Гран-при на высоте 140 сантиметров. Для нас это очень важные соревнования, поскольку Казахстан представлен сильными спортсменами и имеет хорошие шансы на высокие результаты, — говорит он.

В рамках серии турниров, как отмечает тренер, особое внимание приковано к выступлению казахстанского спортсмена Олег Соколенко, который занимает лидирующую позицию по итогам предыдущих этапов.

— До этого два этапа прошли в Узбекистане, еще один — в Кыргызстане. Нынешний турнир стал четвертым в серии. По сумме результатов Олег Соколенко сейчас находится на первом месте. Финальные маршруты покажут, удастся ли ему сохранить лидерство, — отметил Толкумбеков.

Главный тренер сборной Казахстана Асет Толкумбеков подчеркнул, что проведение соревнований такого уровня имеет большое значение для развития конного спорта в стране и дает возможность отечественным спортсменам получать международную практику, не выезжая за пределы Казахстана.

На фоне масштабного турнира своими впечатлениями поделилась и 16-летняя представительница Казахстана Яна Жемчужина. Она рассказала, что увлечение лошадьми началось еще в детстве и со временем переросло в профессиональные занятия конкуром.

— Я занимаюсь конным спортом уже семь лет. Сначала просто приходила на конюшню, каталась на лошадях, а затем решила всерьез заняться тренировками. Турнир проходит на очень высоком уровне. Мы рассчитываем показать хорошие результаты и достойно представить Казахстан, — сказала спортсменка.

Высокую оценку организации соревнований дала и участница из Колумбии Эмилиана Лондоньо. Для спортсменки это первый визит в Казахстан, однако, по ее словам, страна и уровень турнира произвели на нее положительное впечатление. Юная спортсменка занимается конкуром с пяти лет и уже имеет значительный опыт выступлений на международной арене.

— Мне очень понравилось в Казахстане. Здесь действительно хорошая атмосфера, сильные участники и высокий уровень организации соревнований. Я рада, что смогла приехать сюда и принять участие в этом турнире, — отметила она.

Международные старты в Астане продлятся до 31 мая. Победители и призеры определятся по итогам финальных маршрутов и Гран-при, а лучшие спортсмены получат возможность продолжить борьбу на следующих этапах международной серии FEI.