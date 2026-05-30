От манежа до барьеров 170 см: итоги второго дня турнира по конному спорту в Астане

Второй день международного турнира по конкуру и выездке в Астане прошел в насыщенном соревновательном ритме, объединив сразу несколько дисциплин на одной арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсмены выступали в условиях высокой конкуренции, где в зависимости от программы решающими становились либо скорость и точность прохождения маршрута, либо мягкость управления и стабильность исполнения элементов. День стал одним из самых разнообразных по формату и уровню сложности испытаний.

В выездке одним из ключевых стартов программы стал CDI 1-3 FEI Dressage — Intermediate I. Участники представили технически сложную программу, в которой оценивались ритм, точность движений и гармония пары «всадник–лошадь». Среди призеров оказалась казахстанская спортсменка Дарья Попова, показавшая уверенное выступление.

Результаты Intermediate I:

1 место — Алина Шевцова (Nocito de Muze);

2 место — Дарья Попова (Graver);

3 место — Екатерина Каркавцева (Sangria).

Одним из центральных событий дня стал Grand Prix «Bank Center Credit Cup» CDI 3. Здесь спортсмены продемонстрировали не только техническую подготовку, но и выразительность исполнения, где важна каждая деталь — от ритма до общего впечатления. Победу в программе одержала Алина Шевцова, уверенно отработавшая выступление на высоком уровне сложности.

Результаты Grand Prix CDI 3:

1 место — Алина Шевцова (Zamperoni);

2 место — Екатерина Каркавцева (Botsman);

3 место — Ольга Симонова (Randy).

В конкуре внимание зрителей было сосредоточено на CSI-W FEI Jumping World Cup (135 см). Маршрут потребовал от участников высокой концентрации и точного расчета на каждом препятствии, где даже минимальная ошибка влияла на итоговый результат.

Результаты 135 см:

1 место — Хуршидбек Алимджанов (Champions League);

2 место — Алишерджон Еркинов (Cool Dancer);

3 место — Олег Соколенко (Shenanigan).

Еще более сложным испытанием стал ULTIMA YANDEX CUP (145 см), являющийся квалификационным маршрутом к Гран-при. Здесь решающими стали стабильность, техника и уверенное прохождение высоких препятствий. Победу одержала Раиса Соколенко, выступавшая в паре с Uran — Nad Wigrami, что стало одним из заметных результатов дня.

Результаты 145 см:

1 место — Раиса Соколенко (Uran — Nad Wigrami);

2 место — Камиль Сабитов (Figaro);

3 место — Ксения Хайрулина (Gentleman de Beaulieu).

Завершил соревновательный день Six Bar Jump-Off, который стал одним из самых зрелищных и эмоциональных стартов. В этой дисциплине высота препятствий постепенно увеличивается, а ключевым фактором становится не скорость, а способность пары справляться с возрастающей сложностью. Планка в ходе выступлений достигла 170 см, превратив соревнование в испытание на пределе возможностей.

Победителями стали Нурила Турисбекова и Ясмин Ибрагимова, продемонстрировавшие уверенность и стабильность на максимальной высоте.

Напомним, в эти дни в Астане проходят три международных турнира под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Ранее мы уже сообщали об итогах первого соревновательного дня и победителях стартовых выступлений.