    01:11, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с семью медалями

    В Тяньцзине (Китай) завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Сборная Казахстана отметилась на нем семью медалями.

    Обладателями «золота» стали Алина Чистякова (пятиборье), Нора Джеруто (3000 метров), женская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс).

    Второй на ЧА стала Надежда Дубовицкая, выступавшая в прыжках в высоту.

    С «бронзой» завершили турнир Нора Джеруто (1500 метров), Мария Ефремова (тройной прыжок), мужская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов).

    В общекомандном зачёте наша сборная стала четвертой.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
