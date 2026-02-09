01:11, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с семью медалями
В Тяньцзине (Китай) завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сборная Казахстана отметилась на нем семью медалями.
Обладателями «золота» стали Алина Чистякова (пятиборье), Нора Джеруто (3000 метров), женская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс).
Второй на ЧА стала Надежда Дубовицкая, выступавшая в прыжках в высоту.
С «бронзой» завершили турнир Нора Джеруто (1500 метров), Мария Ефремова (тройной прыжок), мужская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов).
В общекомандном зачёте наша сборная стала четвертой.