Казахстан заинтересован в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP» - Президент

По словам Касым-Жомарта Токаева, важной темой обсуждения стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях. Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.

– Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север – Юг отвечает интересам обеих стран, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев: «В Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн»

– Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению, – сказал Президент Казахстана.