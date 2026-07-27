Казахстан заготовил к зиме 15,9 млн тонн кормов

В Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. По данным акиматов, на сегодняшний день в стране заготовлено 15,9 млн тонн кормов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В частности, сельхозпроизводители заготовили 13,7 млн тонн сена, 1,2 млн тонн сенажа и 46,4 тыс. тонн силоса.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, подготовка кормовой базы ведется в соответствии с утвержденным совместно с акиматами областей планом подготовки к зимовке 2026–2027 годов.

Документ предусматривает заготовку 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Важным фактором укрепления кормовой базы в ведомстве назвали расширение посевных площадей кормовых культур. В текущем году они превысили 3,32 млн гектаров, что на 243 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, доля кормовых культур, размещенных на пашне, увеличена до 14%, что, по оценке министерства, позволит обеспечить животноводческую отрасль необходимыми объемами кормов.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что на постоянной основе ведут мониторинг хода кормозаготовительной кампании. В рамках работы Оперативного штаба регулярно рассматриваются темпы заготовки кормов, координация работы регионов, обеспеченность сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами и выполнение утвержденных плановых показателей.

В ведомстве подчеркнули, что реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить потребности животноводческой отрасли в предстоящий зимне-стойловый период и сформировать необходимый запас кормов.

Ранее сообщалось, что более девяти миллионов тонн кормов уже заготовили в Казахстане на зиму.

Также стало известно, что свыше 60 млрд тенге направит Продкорпорация на поддержку казахстанских аграриев в 2026 году.