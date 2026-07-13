Свыше 60 млрд тенге направит Продкорпорация на поддержку аграриев в 2026 году
Только за первое полугодие 2026 года национальный оператор перечислил на счета фермерских хозяйств 51,6 млрд тенге, передает Kazinfom со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
После исполнения форвардных контрактов и окончательных расчетов за поставленный урожай общий объем финансирования аграриев может достичь 65,7 млрд тенге.
При этом значительную часть финансирования Продкорпорация осуществляет за счет собственных оборотных средств.
В течение двух последних лет государство выделяло деньги на пополнение уставного капитала национального зернового оператора, теперь они работают по револьверному принципу.
— Государственные инвестиции, ранее направленные на формирование капитала Продкорпорации, продолжают эффективно работать. После исполнения контрактов и реализации сельхозпродукции средства возвращаются в оборот и вновь направляются на финансирование агропроизводителей. Такой механизм позволяет ежегодно поддерживать аграриев и расширять объемы финансирования без дополнительной нагрузки на бюджет, — сообщил председатель правления АО «НК „Продкорпорация“ Асылхан Джувашев.
Средства, поступающие в оборот, направляются на реализацию наиболее востребованных инструментов поддержки аграриев — прямого закупа сельхозпродукции и форвардного финансирования весенних полевых работ.
В рамках программы прямого закупа сельхозпродукции фермерские хозяйства реализовали Продкорпорации 191,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что вдвое больше 2025 года (92,9 тыс. тонн). Наибольшую активность традиционно проявили аграрии зерносеющих регионов.
Всего в адрес национального оператора поступили заявки на поставку пшеницы, ячменя, подсолнечника и льна масличного от 257 сельхозпроизводителей. По договорам прямого закупа национальный зерновой оператор перечислил фермерам 20,3 млрд тенге.
В программе форвардного финансирования весенних полевых работ приняли участие еще 172 агроформирования, которые заключили контракты на поставку 471 тыс. тонн зерновой и масличной продукции. Хозяйства Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей обязались поставить в ресурсы Продкорпорации преимущественно пшеницу третьего класса, фермеры Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей — подсолнечник. На авансирование сельхозпроизводителей национальный оператор весной направил 31,3 млрд тенге. С учетом доплаты после сбора урожая объем финансирования превысит 40 млрд тенге.
Одновременно форвардная программа стимулирует производство высокомаржинальных культур.
Если в 2025 году с фермерами были заключены форвардные договора на поставку 36 тыс. тонн подсолнечника, льна масличного и рапса, то в 2026 году эта цифра выросла почти в три раза до 94,9 тыс. тонн. По условиям контрактов аграрии планируют отгрузить после сбора урожая 37,8 тыс. тонн семян подсолнечника, 51,5 тыс. тонн — семян льна масличного, 5,6 тыс. тонн — рапса.
Таким образом, механизмы прямого закупа и форвардного финансирования позволяют решать сразу несколько задач: обеспечивать аграриев доступными средствами и формировать стратегические запасы страны. За счет ежегодной закупки сельхозпродукции Продкорпорация обновляет государственные ресурсы зерна, формирует фуражный фонд для животноводов и птицеводов, а также создает зерновой резерв для мукомольных и других перерабатывающих предприятий.
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