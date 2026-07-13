Более девяти миллионов тонн кормов уже заготовили в Казахстане на зиму

В Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным акиматов областей, на сегодня заготовлено 9,1 млн тонн кормов, в том числе 8,3 млн тонн сена, 850 тыс. тонн сенажа и 35 тыс. тонн силоса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Для подготовки к зимовке 2026–2027 годов МСХ РК совместно с акиматами областей утвержден план по заготовке кормов. Документ предусматривает заготовку 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

В текущем году посевные площади кормовых культур превысили 3,32 млн га, что на 243 тыс. га больше, чем в 2025 году. При этом доля кормовых культур, размещенных на пашне, увеличена до 14%, что способствует укреплению кормовой базы животноводства.

Министерство сельского хозяйства на постоянной основе проводит заседания оперативного штаба, в рамках которых рассматриваются вопросы своевременной заготовки кормов, координации работы регионов и обеспечения полной потребности животноводческой отрасли в кормах в предстоящий зимний период.

Дополнительным инструментом обеспечения отрасли кормами остается работа АО «НК «Продкорпорация». До 1 сентября текущего года компания осуществляет реализацию фуражного зерна птицеводческим и животноводческим предприятиям по фиксированным ценам в период межсезонья. Для этих целей сформирован фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна, из которого сельхозтоваропроизводителям уже реализовано 21,7 тыс. тонн.

Развитая инфраструктура производства комбикормов также способствует стабильному обеспечению отрасли кормами.

Функционируют 76 комбикормовых заводов, включая крупные предприятия и внутрихозяйственные комбикормовые цеха при птицефабриках и животноводческих комплексах. Их совокупная производственная мощность составляет около 4 млн тонн комбикормов в год.

Ранее сообщалось, что свыше 60 млрд тенге направит Продкорпорация на поддержку аграриев в 2026 году.