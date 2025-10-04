Президент Казахстана — уважаемый государственный деятель мирового значения — глава ОПЕК

— Господин генеральный секретарь, какую роль Вы отводите Казахстану как нефтепроизводителю в рамках альянса ОПЕК+? Насколько важна его позиция в современной архитектуре мирового нефтяного рынка?

— Прежде всего, благодарю за возможность дать это интервью. Для меня всегда большая радость возвращаться в Казахстан. Хотя это мое первое участие в Казахстанской энергетической неделе, я очень горжусь тем, что сегодня могу выступать на одной площадке с Премьер-министром и министром энергетики Казахстана.

Казахстан является значимым игроком на глобальном энергетическом рынке. На протяжении многих лет его добыча нефти и газа, богатые природные ресурсы и стратегически важное географическое положение сделали его ключевым поставщиком не только для Европы, но и для Азии и Центральной Азии. Такое уникальное положение позволяет Казахстану играть все более важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

В рамках ОПЕК+ Казахстан является одним из основателей альянса с момента подписания Декларации о сотрудничестве почти десять лет назад. Казахстан был одним из десяти производителей, не входящих в ОПЕК, но присоединившихся к нам в самом начале, и с тех пор играет активную роль, в том числе участвуя в Совместном министерском мониторинговом комитете. Обладая доказанными запасами около 30 миллиардов баррелей — что составляет примерно 2% мировых запасов — Казахстан занимает прочные позиции, чтобы оставаться ключевым и надежным поставщиком энергии в течение многих десятилетий.

— Как, на Ваш взгляд, Казахстан может укрепить свой имидж надежного экспортера нефти и газа в условиях нынешней геополитической обстановки?

— Я бы сказал, что Казахстан уже показал себя как надежный поставщик нефти и газа. Его центральное географическое положение делает его важным транспортным узлом между Европой, Азией и Центральной Азией, а политическая стабильность под опытным руководством Президента Токаева внушает уверенность как инвесторам, так и партнерам.

Открытость правительства для иностранных инвестиций в сочетании с тесным сотрудничеством с местными компаниями обеспечивает устойчивость экспорта энергоресурсов. Казахстан является значимым игроком не только на рынке нефти и газа, но и в сфере урана и других стратегических минералов, а также все активнее развивается в области возобновляемых источников энергии, таких как ветровая энергия.

В ОПЕК мы разделяем позицию Казахстана о том, что будущее энергетики требует инвестиций во все виды ресурсов — нефть, газ, ядерную энергетику и возобновляемые источники. Растущие экономика и население страны потребуют большего объема энергии, и Казахстан уже предпринимает правильные шаги для укрепления своей роли как стабильного и диверсифицированного поставщика энергии.

— Многие аналитики говорят о новой эре волатильности на рынке нефти. Какую стратегию ОПЕК будет применять для поддержания баланса между спросом и предложением в 2025–2026 годах?

— С 2016 года ОПЕК и ОПЕК+ последовательно работают над сохранением стабильности на нефтяном рынке. Ярким примером этому послужил 2020 год, когда пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный обвал мирового спроса. Благодаря решительным корректировкам объемов добычи, ОПЕК+ смогла относительно быстро восстановить стабильность, что также поддержало более широкую глобальную экономику.

В дальнейшем мы продолжим придерживаться тех же принципов — балансировать предложение и спрос, создавая предсказуемую среду, стимулирующую инвестиции. Стабильность — это не только вопрос краткосрочной перспективы, но и обеспечение удовлетворения спроса в будущем. По прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть к 2050 году достигнет 123 миллионов баррелей в сутки. Для достижения этой цели необходимо инвестировать уже сегодня, поскольку нефтяная отрасль требует многих лет для ввода новых мощностей, в то время как естественный спад добычи составляет около 5–6% ежегодно.

Призывы прекратить инвестиции в нефть и газ являются ошибочными и опасными, так как ставят под угрозу будущую энергетическую безопасность. Для устойчивого роста мировой экономики — включая Казахстан — продолжение инвестиций в нефть, газ и все виды энергетики является абсолютно необходимым.

— Видит ли ОПЕК потенциал в расширении членства, включая наблюдателей из Центральной Азии или стран Каспийского региона?

— ОПЕК всегда придерживалась политики открытых дверей. Наши уставные документы четко определяют рамки для принятия новых членов при условии, что они являются значительными чистыми экспортерами нефти и разделяют те же принципы и ценности, что и действующие члены организации.

Мы приветствуем интерес со всех регионов мира, включая Центральную Азию. В то же время ОПЕК ведет всесторонние диалоги не только с производителями, но и с потребителями, такими как Индия, Китай и Европейский союз. Наш подход является инклюзивным, ориентированным на сотрудничество и направлен на формирование взаимопонимания в рамках глобального энергетического диалога.

— ОПЕК ранее критиковала «необдуманную» политику энергоперехода. Какие меры следует принять развивающимся странам, включая Казахстан, чтобы обеспечить «справедливый переход» к низкоуглеродной энергетике?

— Это отличный вопрос. Слишком часто термин «энергетический переход» неверно понимается как отказ от нефти и газа. Однако история показывает, что энергетические переходы всегда носили приростной, а не сокращающийся характер. Древесина, уголь, нефть, газ и сейчас возобновляемые источники энергии — все они продолжают сосуществовать и расти в абсолютных значениях.

Каждая страна должна выбирать свой собственный путь. Для Казахстана это означает умение балансировать между ролью крупного производителя нефти и газа и инвестициями в уран и возобновляемые источники, такие как ветровая энергия. Принцип «общей, но дифференцированной ответственности», закрепленный в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, остается фундаментальным. Нельзя ожидать, что развивающиеся страны будут следовать той же траектории, что и развитые экономики, а энергетическая безопасность должна идти рука об руку с сокращением выбросов.

ОПЕК твердо убеждена, что ни один источник энергии не должен подвергаться дискриминации. Главное — обеспечить всем доступ к надежной и устойчивой энергии.

— Как Вы оцениваете курс Казахстана с точки зрения позиции на мировом нефтяном рынке и в рамках ОПЕК+, а также в контексте его более широких внутренних реформ, направленных на экономическую модернизацию, политическую открытость и социальную стабильность?

— Сегодня у меня была честь впервые встретиться с Президентом Токаевым. Он заслуженно признан уважаемым государственным деятелем мирового уровня, и его мудрость и опыт очевидны в успешной эволюции Казахстана как ведущего поставщика энергоресурсов.

Президент выразил решительную поддержку роли ОПЕК в стабилизации глобальных рынков, что является очень обнадеживающим сигналом. Он тепло приветствовал мой визит как шаг к углублению сотрудничества между ОПЕК и Казахстаном как на правительственном, так и на институциональном уровнях.

Также хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить информационное агентство Kazinform за это интервью. Это интервью стало для меня первым с вашим агентством, и я надеюсь, что не последним. Мы видим большой потенциал в укреплении коммуникации и расширении медийного взаимодействия между ОПЕК и Kazinform. Как я уже отмечал, Казахстан является одним из ключевых участников сотрудничества ОПЕК+, и поэтому более тесное сотрудничество на медийном фронте с нашими коммуникационными командами ОПЕК также имеет большое значение.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о том, что для добычи, переработки и транспортировки нефти в мире ежегодно необходимо около 700 млн долларов инвестиций.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.