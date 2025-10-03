Для переработки нефти в мире ежегодно требуется $700 млн инвестиций — генсек ОПЕК

— Некоторые могут подумать, что решения, принимаемые ОПЕК и ОПЕК+, ориентированы на краткосрочную перспективу. Но это не так. Мы смотрим на все горизонты — в далекое будущее. Объясню, почему. Мы хотим иметь платформу для будущего роста, будущих инвестиций и будущей добычи нефти. Нельзя недооценивать, насколько это важно. Из года в год мировое потребление нефти растет. Уже в прошлом году потребление газа, угля, нефти и возобновляемых источников энергии достигло рекордного уровня. Миру необходимы обильные энергетические ресурсы и энергопоставки, — сказал он.

По его словам, к 2050 году численность населения планеты достигнет 10 млрд человек, что потребует дальнейшего роста мировой экономики. Развитие таких энергоемких отраслей, как дата-центры и искусственный интеллект, а также ускоренная урбанизация сделают энергию особенно востребованной.

— Не стоит забывать, что миллиарды людей в мире по-прежнему не имеют доступа к энергоносителям. Международное сообщество должно понимать и обеспечивать хотя бы минимальный доступ к базовым источникам энергии, чтобы у людей была возможность готовить еду, включать свет, отправлять детей в школу или добираться до работы. Все это требует огромных инвестиций во все виды энергоресурсов, — подчеркнул генеральный секретарь ОПЕК.

Он напомнил, что был опубликован обзор нефтяного рынка ОПЕК на 2025 год.

— Согласно этому документу, до 2050 года потребуется $2,3 трлн инвестиций. Это означает, что ежегодно на добычу, переработку и транспортировку нефти должно направляться порядка 700 млн долларов, — заявил Хайсам аль-Гайс.

Напомним, в эти дни в Астане проходит Kazakhstan Energy Week — 2025. Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам и гостям Kazakhstan Energy Week — 2025 и XVI Евразийского форума KAZENERGY.