РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял генерального секретаря ОПЕК

    Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОПЕК
    Фото: Акорда

    Глава государства высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.

    Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОПЕК
    Фото: Акорда

    Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.

    Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев ОПЕК Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают