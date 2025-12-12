Казахстан ввел временный запрет на импорт яиц

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 447 «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан» введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

Стоит отметить, что запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан.

Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.

Приказ вступил в силу 11 декабря 2025 года.