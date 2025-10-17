Запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан могут продлить
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу предлагается ввести запрет сроком на один месяц на ввоз свежих куриных яиц на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.
Как отмечается, проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 октября.
Напомним, ранее в Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц сроком на полгода.