Запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан могут продлить

Согласно документу предлагается ввести запрет сроком на один месяц на ввоз свежих куриных яиц на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Как отмечается, проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 октября.

Напомним, ранее в Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц сроком на полгода.