РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан могут продлить

    Министерство сельского хозяйства подготовило приказ «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    Согласно документу предлагается ввести запрет сроком на один месяц на ввоз свежих куриных яиц на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

    Как отмечается, проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 октября.

    Напомним, ранее в Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц сроком на полгода.

    Теги:
    Минсельхоз Яйца Импорт
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают