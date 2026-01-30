РУ
    15:45, 30 Январь 2026

    Казахстан вошел в топ-3 поставщиков подсолнечного шрота в ЕС

    Отечественные производители масложировой продукции расширяют экспортные поставки в страны Европейского союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Фото: agrosektor.kz

    По итогам круглого стола, прошедшего под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2026 между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур и эстонской компанией Aktsiaselts Letofin был подписан меморандум о сотрудничестве.

    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Документ предусматривает закуп казахстанской масложировой продукции на сумму не менее 5 млн долларов США, что станет важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и странами ЕС.

    По словам председателя правления НАПМК Ядыкара Ибрагимова, отечественная масложировая продукция уже уверенно представлена на европейском рынке.

    — Сегодня Казахстан занимает третье место в Европейском союзе по объёмам экспорта подсолнечного шрота. Подписанное соглашение позволит не только нарастить поставки, но и существенно расширить экспортный потенциал всей отрасли, — отметил он.

    Глава ассоциации также подчеркнул высокий интерес к казахстанской продукции со стороны стран Персидского залива, особенно в сегменте премиального бутилированного подсолнечного масла. По его словам, уже в 2026 году ряд маслозаводов планирует запуск новых линий по рафинации и фасовке продукции, что позволит создать экспортно-ориентированные бренды и освоить дополнительные рыночные ниши.

    Ранее сообщалось, что рекордные контракты заключил Казахстан на выставке Gulfood 2026 в Дубае.

    Динара Жусупбекова
