Казахстан вошел в топ-3 поставщиков подсолнечного шрота в ЕС

По итогам круглого стола, прошедшего под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2026 между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур и эстонской компанией Aktsiaselts Letofin был подписан меморандум о сотрудничестве.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Документ предусматривает закуп казахстанской масложировой продукции на сумму не менее 5 млн долларов США, что станет важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и странами ЕС.

По словам председателя правления НАПМК Ядыкара Ибрагимова, отечественная масложировая продукция уже уверенно представлена на европейском рынке.

— Сегодня Казахстан занимает третье место в Европейском союзе по объёмам экспорта подсолнечного шрота. Подписанное соглашение позволит не только нарастить поставки, но и существенно расширить экспортный потенциал всей отрасли, — отметил он.

Глава ассоциации также подчеркнул высокий интерес к казахстанской продукции со стороны стран Персидского залива, особенно в сегменте премиального бутилированного подсолнечного масла. По его словам, уже в 2026 году ряд маслозаводов планирует запуск новых линий по рафинации и фасовке продукции, что позволит создать экспортно-ориентированные бренды и освоить дополнительные рыночные ниши.

