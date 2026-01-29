РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:15, 29 Январь 2026

    Рекордные контракты заключил Казахстан на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    На площадке международной выставки Gulfood 2026 в Дубае подписан пакет экспортных и инвестиционных документов на рекордную сумму 335,4 млн долларов США, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    Рекордные контракты заключил Казахстан выставке на Gulfood 2026 в Дубае
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Договорённости были достигнуты в рамках круглого стола, организованного центром по развитию торговой политики QazTrade под председательством Министерства сельского хозяйства РК и стали одним из ключевых практических итогов участия Казахстана в крупнейшей мировой выставке пищевой промышленности.

    В мероприятии приняли участие более 35 представителей казахстанского бизнеса и свыше 50 зарубежных компаний и организаций из ОАЭ, стран Персидского залива, Турции, Китая и других рынков. Круглый стол объединил производителей, трейдеров, дистрибьюторов, представителей сетевого ритейла, HoReCa и инвестиционных структур и был ориентирован на заключение конкретных коммерческих договорённостей.

    Всего подписано и объявлено о подписании 19 документов, охватывающих экспорт зерна, продуктов его глубокой переработки, масложировой продукции, кондитерских изделий, бобовых культур, риса, а также дистрибуцию казахстанских продуктов питания на рынке ОАЭ.

    Крупнейшие соглашения связаны с поставками зерновых культур. Зафиксированы параметры сотрудничества по экспорту до 800 тыс. тонн зерна с партнёрами из ОАЭ и Омана на сумму свыше 240 млн долларов США. Отдельные контракты предусматривают поставки твёрдой пшеницы дурум, кормовой муки, бобовых и риса, а также развитие каналов сбыта через локальные торговые сети и специализированных дистрибьюторов.

    Ряд меморандумов направлен на формирование устойчивой инфраструктуры присутствия казахстанских компаний в регионе — от логистических и сервисных решений до продвижения продукции с высокой добавленной стоимостью.

    Круглый стол, организованный QazTrade, стал рабочей платформой для предметного диалога между производителями и зарубежными партнёрами. В центре обсуждений находились вопросы перехода от разовых поставок к долгосрочным контрактам, требования рынков стран GCC к качеству и сертификации, логистика, а также выстраивание прямых B2B-цепочек без посредников.

    В рамках деловой программы также состоялась рабочая встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с руководством LuLu Group International — одной из крупнейших розничных сетей Ближнего Востока и Азии.

    Стороны обсудили расширение присутствия казахстанских товаров в торговой сети LuLu, развитие прямых контрактов с отечественными производителями и увеличение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание было уделено инвестиционным возможностям, включая развитие логистической и складской инфраструктуры в Казахстане, проекты по упаковке и предпродажной подготовке продукции, а также формирование долгосрочных закупочных программ для экспортных рынков.

    Подписанные договорённости и проведённые переговоры проходят на фоне первого в истории участия Казахстана в Gulfood с единым национальным павильоном. Выставка, проходящая в Дубае с 26 по 30 января, является одной из ключевых глобальных платформ для международной торговли продуктами питания и напитками. 

    Теги:
    Торговля Зерно Экспорт Минторговли и интеграции Продукты Продовольственная безопасность
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
