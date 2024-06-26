Казахстан видит перспективы в экспорте животноводческой продукции в Китай - Серик Жумангарин

В Китае активно продвигается тренд осознанного потребления продуктов и правильного питания. Ежегодно рынок здорового и качественного питания растет на 15%. В данном контексте Казахстан обладает огромным потенциалом в сфере производства и экспорта качественной и экологически чистой органической АПК продукции. Об этом на церемонии открытия VIII ЭКСПО «Китай-Центральная Азия» заявил в своей приветственной речи заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин, передает собственный корреспондент Kazinform.

По словам заместителя Премьер-министра РК Серика Жумангарина, торговля Казахстана с КНР диверсифицирована, Казахстан экспортирует промышленные товары, АПК продукцию и динамично развивается сектор услуг.

- Сегодня в Китае активно продвигается тренд осознанного потребления продуктов и правильного питания. Ежегодно рынок здорового и качественного питания растет на 15%. В данном контексте Казахстан обладает огромным потенциалом в сфере производства и экспорта качественной и экологически чистой органической АПК продукции, - сообщил С.Жумангарин.

Он также отметил, что на китайский рынок активно идут поставки зерновых и масличных культур, муки, растительных масел, комбикормов. Проводится планомерная работа по увеличению номенклатуры экспортируемой продукции, прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 12 видов продукции АПК.

- Мы также видим значительные перспективы в экспорте животноводческой продукции в Китай, особенно после снятия ограничений на ввоз птицеводческой продукции и продукции, связанной с ящуром. Уверен, что это открывает новые возможности для казахстанских производителей и экспортеров, задействуя все свои возможности и ресурсы, - подчеркнул он.

По итогам прошлого года Китай стал основным торговым партнером Казахстана, товарооборот достиг $41 млрд. (рост на 32,2%, по данным ГТУ КНР). В том числе, экспорт продукции из Казахстана в Китай составил $16,3 млрд, а импорт Китая - $24,7 млрд.

В текущем году динамика продолжает расти: за первые 5 месяцев товарооборот вырос на 17,9%, достигнув $17,6 млрд.

В эти дни в Урумчи открылась VIII ЭКСПО «Китай-Евразия», которая будет работать до 30 июня.

В этом году почетными гостями ЭКСПО «Китай-Евразия» являются Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В среду начал свою работу Национальной павильон Казахстана, где представлено продукция более 40 казахстанских компаний.