Свыше 40 казахстанских компаний представляют продукцию на ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи

Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин совместно с главами иностранных делегаций и руководством СУАР КНР в среду осмотрел Национальный павильон Казахстана в рамках открытия VIII ЭКСПО «Китай-Евразия», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя гендиректора АО «QazTrade» Асель Егембердиевой, продукция 45 казахстанских компаний представлены в Национальном павильоне Казахстана. Павильон площадью 260 квадратных метров стал крупнейшим среди иностранных участников выставки.

- Мы второй год подряд участвуем в этой выставке, это отличная платформа для казахстанских экспортеров продемонстрировать свою продукцию на китайском рынке. На этой выставке сделали упор на пищевую промышленность. Ежегодно растет экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, основным экспортным товаром на сегодняшний день является подсолнечное масло, привезли более 10 компаний. Уникальном экспортным продуктом также является сухое верблюжье молоко. Также представлены кондитерские изделия, мукомольная продукция. Вся наша продукция отличается высоким качеством и она экологически чистая, - сказала Асель Егембердиева.

По ее словам, поскольку девиз VIII ЭКСПО «Новые возможности на Шелковом пути, новая жизненная сила в Евразии» в этой связи в основу нашего павильона легла историческая концепция, связанная с Великим Шелковым путем.

Фото: Руслан Сулейменов / Kazinform

Международная выставка VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» проходит с 26 по 30 июня в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

В международной выставке принимают участие более 1000 предприятий и компаний из 50 стран и регионов, а также 30 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР.

VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» имеет крытую и открытую выставочную площадь 140 тыс. квадратных метров, в общей сложности 14 выставочных залов и 2 открытых выставочных площадки. Уровень специального оформления помещений достигает 77%.

Фото: Руслан Сулейменов / Kazinform

Впервые на выставке также были открыты четыре крупных выставочных зала: центральный павильон предприятий, специализированный павильон новых предприятий, павильон региональных предприятий Гуандуна, Гонконга и Макао, а также главный павильон предприятий цепочки восьми крупных промышленных кластеров Синьцзяна.

В этом году почетными гостями ЭКСПО «Китай-Евразия» являются Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.