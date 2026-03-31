Казахстан усиливает трансформацию АПК в рамках ЕАЭС

— За последние годы в отрасли реализован ряд ключевых инициатив, позволивших перевести основные процессы управления и господдержки в электронный формат. В сентябре 2025 года утверждена Карта цифровой трансформации АПК до 2027 года, предусматривающая реинжиниринг 144 бизнес-процессов в сферах животноводства, растениеводства, земельных ресурсов и рыбного хозяйства. Основной акцент сделан на автоматизацию, интеграцию информационных систем, развитие проактивных государственных услуг и повышение качества данных, — отметил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин

Важную роль в повышении эффективности государственного управления играет ГИСС, обеспечивающая цифровое предоставление мер господдержки по 20 направлениям.

Интеграция системы с государственными базами данных позволяет автоматически проверять сведения, повышать прозрачность и снижать риски необоснованных выплат. В 2026 году в системе внедряется чат-бот с элементами искусственного интеллекта, способный оперативно анализировать обращения и предоставлять точные консультации.

Особое внимание уделяется цифровизации животноводства и растениеводства. Ведется развитие информсистемы управления земельными ресурсами, включающей цифровую карту сельхозугодий.

В рамках развития «умного» сельского хозяйства более 650 сельхозтоваропроизводителей уже применяют цифровые решения. Сформирован пул свыше 200 смарт-ферм, где используются технологии точного земледелия, IoT-системы и автоматизированные производственные процессы. Для стимулирования внедрения инноваций предусмотрены меры поддержки, включая субсидирование приобретения современной техники и дронов с элементами искусственного интеллекта.

Вице-министр подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры способствует интеграции информсистем Казахстана с государствами ЕАЭС: ведется работа по обмену электронными ветеринарными и фитосанитарными сертификатами, прорабатывается внедрение электронных сопроводительных документов при перемещении сельхозпродукции.

Реализация этих инициатив позволит обеспечить полную прослеживаемость продукции, сократить сроки прохождения контрольных процедур, снизить административную нагрузку на бизнес и повысить эффективность внешнеэкономической деятельности при сохранении высокого уровня продовольственной безопасности.

