Вода на вес золота: как агросектор Казахстана противостоит климатическим вызовам

Глобальное потепление — главный риск

В стране постепенно повышается среднегодовая температура. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня влаги, необходимой для сельскохозяйственных культур. Особенно высок риск засухи в южных регионах. В северных областях ситуация остается относительно стабильной, однако климатические изменения дают о себе знать и здесь.

По словам инженера-эколога, исполнительного секретаря партии «Байтақ» Бекбергена Керея, происходящие процессы могут повлиять на продовольственную безопасность Казахстана.

— Глобальное потепление — основной фактор, влияющий на сельское хозяйство. В Казахстане и Центральной Азии наблюдаются повышение температуры и нестабильность осадков. Это особенно ощутимо в пустынных и полупустынных зонах. В южных и западных регионах риск засухи высок. Все это может повлиять на продовольственную безопасность, — говорит эколог.

По мнению эксперта, Казахстан уже ведет системную работу по адаптации к новым условиям.

— Внедрение засухоустойчивых сортов позволяет снизить риски. Этот подход уже применяется в нашей стране, — отмечает он.

Как проводится диверсификация посевных площадей

В связи с актуальностью проблемы меры адаптации в отрасли поэтапно усиливаются. Уполномоченное ведомство — Министерство сельского хозяйства — уделяет особое внимание диверсификации посевных площадей.

— В текущем году посевная площадь составит около 23,8 миллиона гектаров, что на 180 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Предусмотрено поэтапное сокращение монокультуры пшеницы до 12,1 миллиона гектаров, а также расширение площадей масличных и кормовых культур. Планируется довести площадь масличных культур до более чем четырех миллионов гектаров, а кормовых — до 3,3 миллиона гектаров, — говорится в ответе министерства.

По оценкам экспертов, такие изменения способствуют повышению устойчивости земледелия и облегчают адаптацию к рыночным условиям. В частности, снижение зависимости от одной культуры рассматривается как один из эффективных способов снижения климатических рисков.

В южных регионах также уделяется внимание культурам с высоким водопотреблением. Здесь учитываются доступные водные ресурсы, и посевные работы оптимизируются с учетом этих факторов.

— В соответствии с установленными лимитами водопользования площадь посевов риса сокращена на 20 тысяч гектаров и составляет в общей сложности 80 тысяч гектаров. В том числе в Кызылординской области — 70 тысяч гектаров, в Алматинской области — 5,8 тысячи гектаров, в Туркестанской области — 3,5 тысячи гектаров, в области Жетысу — одна тысяча гектаров. Площадь хлопчатника составляет 162,4 тысячи гектаров, из которых 29,8 тысячи гектаров орошаются методом капельного орошения, а 12 тысяч гектаров — традиционным способом, — отмечается в информации.

Адаптация посевных площадей не ограничивается лишь их объемами. Независимо от выращиваемой культуры, ключевым требованием остается ее устойчивость к местным климатическим условиям.

— Ежегодно 70-80 процентов посевных площадей районируются, используются сорта, адаптированные к местным условиям. Поскольку 93 процента сельскохозяйственных угодий страны находятся в зоне рискованного земледелия, в селекции особое внимание уделяется засухоустойчивым сортам, — говорится в ответе министерства.

В настоящее время в республике широко возделываются основные культуры, адаптированные к засушливым условиям. В их числе твердые и мягкие сорта яровой пшеницы, ячмень, просо, сорго, а также зернобобовые культуры, устойчивые к дефициту влаги. Научные исследования в этом направлении ведутся на системной основе. Селекция и внедрение новых сортов в производство осуществляются структурами НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр». За последние два года предложен 21 новый засухоустойчивый сорт, в том числе 12 сортов пшеницы, три сорта ячменя, один сорт овса, один сорт льна и три сорта подсолнечника.

Профессор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Айман Рысбекова связывает продвижение в данном направлении с конкретными научными результатами.

— Наряду с традиционными методами, маркерная селекция, биотехнологические подходы и геномные технологии позволяют ускорить селекционный процесс. Гены засухоустойчивости можно выявлять на молекулярном уровне, не дожидаясь полного созревания растений. Отечественные ученые уже достигли конкретных результатов в этом направлении. Кроме того, активно развивается метод ускоренной селекции (speed breeding). Существенное влияние на это оказывает рост финансирования науки. По сравнению с предыдущим десятилетием уровень поддержки значительно увеличился, — отмечает Айман Рысбекова.

Исследование новых сортов продолжается

Если диверсификация структуры посевов и внедрение новых агротехнологий являются оперативным ответом на климатические риски, то долгосрочные решения в этом направлении тесно связаны с развитием науки.

В этом контексте Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А. И. Бараева продолжает работу как одна из ведущих баз отечественной селекции. Здесь всесторонне исследуются новые образцы, отличающиеся высокой урожайностью и устойчивостью к вредителям.

— С прошлого года в конкурсном сортоиспытательном питомнике яровой мягкой пшеницы исследуется 36 образцов, в предварительном сортоиспытании — 61 образец, в контрольном питомнике — 202 образца. Из них наиболее отобранные образцы направляются на государственное сортоиспытание, — отмечают специалисты центра.

Научные разработки дают конкретные результаты. В последние годы ученые центра путем селекции вывели и внедрили в производство новый сорт яровой мягкой пшеницы «Таймас».

«Таймас» — среднеспелый, короткостебельный, высокоурожайный, экологически адаптивный сорт. В результате молекулярного анализа выявлены гены устойчивости к бурой ржавчине Lr19 и Lr37. Зерно крупное, масса 1000 зерен достигает до 40 г. По качеству относится к группе сильных пшениц. Максимальная средняя урожайность сорта составила 42 ц/га, поясняют специалисты.

Такие результаты не являются случайными. Разработка засухоустойчивых сортов осуществляется за счет комплексного применения нескольких научных методов. Одновременно используются фенотипический отбор, полевая оценка, молекулярно-маркерные и генетические методы анализа.

— Сорта зерновых культур, разработанные центром, в основном выращиваются в северных и центральных регионах Казахстана. Это позволяет упорядочить работу фермеров и обеспечить устойчивость урожая. Такие сорта способны нормально развиваться и давать стабильный урожай даже в условиях дефицита влаги. В то время как зарубежные сорта в засушливые годы теряют урожайность, — отмечают специалисты центра.

Трансформация производства риса в Сырдарьинском регионе

Научные исследования в направлении адаптации к климату продолжаются. В регионах, где дефицит воды ощущается особенно остро, в частности в Кызылординской области, эта проблема приобретает еще более напряженный характер. В связи с этим внедрение новых подходов и водосберегающих технологий в рисоводстве не теряет своей актуальности.

В этом направлении Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени И. Жахаева реализует ряд инициатив по выведению новых сортов, адаптированных к засухе, а также по эффективному использованию водных ресурсов.

— Проведено скрещивание методом принудительного опыления. Таким образом выведены сорта КазЕр-6, КазНИИР-5, Салима, Сыр Сулуы, Айсара, Айсауле. Методами химического и радиационного мутагенеза получены сорта Маржан, Ару и Айзере, традиционным методом разработаны сорта Тугискен-1, Байконур, Дарын, Айкерим, — говорит заместитель председателя правления института по научной работе Жанузак Байманов.

По словам ученого, ключевая особенность новых сортов заключается в коротком вегетационном периоде и приспособленности к водосбережению. Это один из основных механизмов сохранения урожайности в условиях дефицита влаги.

— Сорта Сыр Сулуы и Айсара пользуются спросом среди фермеров. Например, площадь посевов сорта Сыр Сулуы достигла трех тысяч гектаров. В условиях нехватки воды эти сорта эффективны, — отметил Жанузак Байманов.

Для Сырдарьинского региона проблема водообеспечения с каждым годом усложняется. Глобальные климатические изменения и нестабильность трансграничного стока воды напрямую влияют на развитие рисоводства в регионе.

— В обществе иногда высказываются предложения отказаться от выращивания риса и направить сэкономленную воду в Аральское море. Однако полностью прекращать возделывание риса неправильно. Эта отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны и занятость сельского населения. Кроме того, за счет рисовых полей происходит промывка засоленных земель, что способствует улучшению состояния почвы, — говорит спикер.

Необходимы комплексные меры водосбережения

Техническая и финансовая зависимость хозяйств также является важным фактором, который необходимо учитывать.

— Нехватка воды создает трудности для рисоводческих хозяйств. В связи с тем, что фермеры приобретают комбайны в кредит или в лизинг, переход на другие культуры не всегда возможен в краткие сроки. Поэтому необходимо внедрение комплексных мер водосбережения. К ним относятся лазерное выравнивание, соблюдение режима затопления, автоматизация распределения воды, сокращение доли риса в севообороте. Мы предложили в трех зонах Кызылординской области сократить долю риса до 25-37,5 процента в южно-центральной зоне и до 50 процентов в центральной и северной зонах, — отмечает он.

Научные исследования не ограничиваются только селекцией. Параллельно проводятся опытные работы по эффективному сохранению влаги в почве. Спикер отметил, что внедряются такие препараты, как артвагель и гранулы, а также испытываются новые технологии.

— С 2024 года изучается препарат Loter retrainer венгерского производства. Он применяется из расчета 10 литров на гектар с внесением в 170 литров почвенной смеси. Препарат воздействует на корневую систему растений. В настоящее время мы проверяем его в производственных условиях, — говорит спикер.

По мнению экспертов, опора только на одно направление является недостаточной.

— Капельное орошение, расширение лесных полос и применение экосистемных подходов способствуют повышению устойчивости сельского хозяйства, — говорит эколог Бекберген Керей.

В заключение следует отметить, что изменение климата вынуждает аграрный сектор искать новые решения. Только за счет сочетания науки и практики, рационального использования водных ресурсов и внедрения подходов, адаптированных к местным условиям, можно сохранить устойчивое развитие сельского хозяйства.