Казахстан укрепляет связи с ЕС в области науки, технологий и стартапов

Во время визита Главы государства в Бельгию министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провел встречи с заместителем гендиректора Генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям Марией Кристиной Руссо и президентом Европейского инновационного совета Михилом Схеффером, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство науки и высшего образования, основной темой переговоров стало укрепление сотрудничества Казахстана и Европейского союза в сфере науки, исследований, инноваций и технологического предпринимательства.

В ведомстве отметили, что внимание было уделено дальнейшему продвижению процесса ассоциации Казахстана с программой Horizon Europe. Казахстан рассматривает ассоциацию как стратегический шаг к расширению участия отечественных университетов, научных организаций и компаний в европейских исследовательских консорциумах, совместных проектах и Европейском исследовательском пространстве.

Также обсуждались перспективы развития deep-tech, коммерциализации научных разработок, поддержки стартапов, искусственного интеллекта для науки и промышленности, а также подготовки совместных инициатив с европейскими партнерами.

— Встречи стали важным этапом в продвижении инициативы Казахстана по ассоциации с программой Horizon Europe и расширении инновационного измерения сотрудничества с Европейским союзом. Казахстан нацелен не только на участие в отдельных научных проектах, но и на полноценное включение отечественных университетов, исследовательских организаций, стартапов и технологических компаний в европейские сети исследований, инноваций и deep-tech. Особое значение в этой работе будет иметь развитие практического взаимодействия с Европейской комиссией и Европейским инновационным советом, — говорится в сообщении.

Напомним, в Брюсселе подписали соглашение по одному из ключевых дорожных проектов Казахстана — реконструкции участка международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай».