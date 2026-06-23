Казахстан привлек 229,5 млрд тенге от ЕБРР на реконструкцию трассы Актобе — Улгайсын

В Брюсселе подписали соглашение по одному из ключевых дорожных проектов Казахстана — реконструкции участка международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

На международной бизнес-конференции по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута АО «НК „ҚазАвтоЖол“ подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по реализации проекта реконструкции автомобильной дороги республиканского значения „Актобе — Карабутак — Улгайсын“.

— Сумма займа ЕБРР составляет 229,5 млрд тенге. Проект предусматривает реконструкцию 234 километров автомобильной дороги на участках км 763–791 и км 819–1025. Дорога будет переведена в I техническую категорию с четырехполосным движением, асфальтобетонным покрытием и расчетной скоростью до 120 км/ч, — говорится в сообщении.

Реконструируемый участок имеет стратегическое значение для транспортной системы Казахстана. Он входит в международный маршрут «Западная Европа — Западный Китай», Коридор № 1 программы ЦАРЭС (CAREC) и европейский маршрут Е38, обеспечивая важную транспортную связь между Европой, Центральной Азией и Китаем.

— Подписание соглашения с Европейским банком реконструкции и развития — это важный шаг в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны. Речь идет не просто о реконструкции дороги. Это инвестиция в транзитный потенциал Казахстана, безопасность движения, развитие Актюбинской области и укрепление роли нашей страны как ключевого транспортного узла Евразии. После завершения проекта участок станет современной четырехполосной магистралью, которая повысит пропускную способность международного коридора и создаст новые возможности для бизнеса, логистики и жителей региона, — отметил председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“ Дархан Иманашев.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 523 млрд тенге. Финансирование осуществляется при участии международных финансовых институтов — Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Кроме того, реализация проекта позволит существенно повысить пропускную способность транспортного коридора, сократить время в пути, снизить транспортные расходы и повысить безопасность дорожного движения. По расчетам, время прохождения реконструируемого участка сократится до 1,4 часа.

— На перспективу до 2048 года расчетная интенсивность движения составит до 26 989 автомобилей в сутки на участке км 763–791 и до 11 492 автомобилей в сутки на участке км 819–1025, — добавили в нацкомпании.

Также планируется внедрение современных интеллектуальных транспортных систем. В их числе — электронное взимание платы за проезд, автоматические комплексы взвешивания транспорта в движении, системы мониторинга погодных условий и дорожной обстановки, а также цифровые решения по управлению дорожными активами и обеспечению безопасности движения.

Проект будет реализован по модели Design-Build-Maintain (DBM), которая предусматривает проектирование, строительство и последующее содержание дороги. Такой подход ориентирован на долгосрочное качество объекта и эффективное управление жизненным циклом дорожной инфраструктуры.

— Реализация проекта создаст 3 007 рабочих мест в период строительства и 124 постоянных рабочих места после ввода дороги в эксплуатацию. Совокупная экономическая выгода от создания рабочих мест оценивается в 25,5 млрд тенге. Отдельное внимание уделяется развитию придорожного сервиса. Вдоль транспортного коридора планируется формирование современной инфраструктуры: гостиниц, станций технического обслуживания, автозаправочных станций, кемпингов и объектов общественного питания, — поделились в нацкомпании.

В АО «НК „ҚазАвтоЖол“ отмечают, что реконструкция автомобильной дороги „Актобе — Карабутак — Улгайсын“ станет одним из ключевых проектов по модернизации дорожной инфраструктуры Казахстана, развитию международных транспортных коридоров и укреплению транзитного потенциала страны.