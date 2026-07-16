Казахстан сократил расходы на международные арбитражи почти втрое

Казахстан постепенно сокращает расходы на защиту своих интересов в международных арбитражных спорах. Корреспондент агентства Kazinform проанализировал законы о республиканском бюджете, чтобы проследить, как менялось финансирование на эти цели с 2021 по 2026 год.

В марте 2026 года вице-министр юстиции Даниель Ваисов сообщил, что с 2021 года Казахстану удалось почти втрое сократить расходы на международные арбитражные разбирательства.

Это подтверждают и данные законов о республиканском бюджете. По бюджетной программе Минюста «Защита и представление интересов государства в международных арбитражах, иностранных судах и процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров» расходы сократились с 21,2 млрд тенге в 2021 году до 7,7 млрд тенге, предусмотренных бюджетом на 2026 год.

Наиболее заметное снижение произошло в 2024 году, когда финансирование по этой статье было сокращено почти вдвое — с 16,2 млрд до 8,4 млрд тенге. В бюджете на 2025 год объем расходов сохранился на том же уровне, а в 2026 году наблюдается снижение до 7,7 млрд тенге.





Инфографика: Kazinform

Период наиболее высоких расходов пришелся на время, когда Казахстан одновременно участвовал в нескольких крупных международных разбирательствах. В частности, продолжался многолетний спор с молдавскими инвесторами Анатолом и Габриэлем Стати, который рассматривался в судах Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Швеции, Великобритании и США. Поводом для разбирательств послужило досрочное прекращение контрактов на недропользование компаний ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай» в связи с нарушением договорных условий и налогового законодательства. В июле 2024 года стороны заключили мировое соглашение, положив конец всем текущим разбирательствам, и Казахстану удалось добиться снятия арестов с большинства активов.

В этот же период завершалось урегулирование спора с консорциумом акционеров Карачаганакского месторождения, по итогам которого в 2020 году государство получило компенсацию в размере 1,3 млрд долларов.

Несмотря на снижение общих затрат, стоимость услуг международных юридических компаний продолжает расти. По словам вице-министра Ваисова, этот фактор не зависит от Казахстана, поскольку и государство, и его оппоненты привлекают ведущие юридические фирмы из США и Великобритании.

Напомним, в настоящее время Казахстан продолжает участвовать в ряде международных арбитражных разбирательств с иностранными инвесторами. Одним из крупнейших является спор с оператором месторождения Кашаган NCOC, связанный с экологическими претензиями на сумму 2,3 трлн тенге (около 5 млрд долларов). Детали процесса озвучивал в марте вице-министр Ваисов.

Накануне, 14 июля, Ваисов сообщил, что иностранные компании, разрабатывающие месторождение Кашаган, должны выплатить Казахстану 2,3 трлн тенге по решению суда за нарушение экологического законодательства.

Сегодня, 15 июля, Министерство юстиции Казахстана прокомментировало заявление компании North Caspian Operating Company (NCOC) о том, что арбитражный трибунал по Правилам ЮНСИТРАЛ запретил Казахстану предпринимать меры по взысканию штрафа до вынесения окончательного решения. В ведомстве считают такую трактовку необоснованной. Подробнее читайте здесь.