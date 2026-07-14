Операторы Кашагана должны выплатить Казахстану 2,3 трлн тенге штрафа до 20 июля

Иностранные компании, разрабатывающие месторождение Кашаган, должны выплатить Казахстану 2,3 трлн тенге по решению суда за нарушение экологического законодательства. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр юстиции Даниэль Ваисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, решение суда уже вступило в законную силу.

— У иностранных компаний в настоящее время есть обязательства по выплате 2,3 триллиона тенге. Если до 20 июля иностранные компании не заплатят штраф, Республика Казахстан будет осуществлять свои действия в соответствии с законом, в том числе по закону об исполнительном производстве. Будет возбуждаться исполнительное производство, применяться меры принудительного взыскания, — сказал Даниэль Ваисов.

Вместе с тем операторы Кашагана продолжают оспаривать действия государственных органов Казахстана в международной юрисдикции. По словам вице-министра, подрядные организации не согласились с принятыми решениями и обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В настоящее время стороны завершают формирование состава арбитров. Ожидается, что к концу июля арбитраж будет сформирован.

Отметим, что иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за избыточное хранение серы инициировало Министерство экологии и природных ресурсов РК в 2023 году.

Однако 1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила предписание ведомства по процедурным нарушениям, допущенным при его вынесении.

В августе 2025 года Минэкологии устранило все замечания суда и назначила компании штраф в размере 2,3 трлн тенге за экологические нарушения.

Ранее сообщалось, что спор по Кашагану на $5 млрд рассматривают в Вашингтоне.