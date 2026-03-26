    12:20, 26 Март 2026 | GMT +5

    Спор по Кашагану на $5 млрд рассматривают в Вашингтоне: Минюст РК раскрыл детали

    Вице-министр юстиции РК Даниель Ваисов рассказал о стадии арбитражных разбирательств Казахстана с инвесторами крупных нефтегазовых проектов на Кашагане и Карачаганаке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
    Фото: НК КазМунайГаз

    Одним из наиболее крупных дел является экологический спор, связанный с превышением лимитов хранения серы. Сумма иска составляет 2,3 трлн тенге, или около пяти млрд долларов. Речь идет о штрафе, наложенном на оператора месторождения Кашаган — NCOC (North Caspian Operating Company N.V.) — со стороны местного департамента экологии.

    Вопросом занимается Правительство в лице Министерства экологии при поддержке Министерства юстиции.

    — В настоящее время на территории Республики Казахстан решение первой инстанции суда состоялось. То есть позиция нашей страны признана законной. Шесть подрядных компаний, их там семь, но исключая « КазМунайГаз», в марте подали апелляционную жалобу, — сообщил Ваисов.

    Апелляционная жалоба находится на рассмотрении в казахстанском суде.

    Вместе с этим инвесторы Кашагана подали арбитражный иск.

    Об этом оператор NCOC сообщил в феврале.

    — Он (иск — прим. ред.) подан в рамках двухсторонних международных соглашений. Это соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Франции и соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов. Рассмотрение этого спора будет происходить в Вашингтоне в рамках ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes — прим. ред.). Стадия по Вашингтону — сейчас идет формирование арбитражного трибунала. По данному вопросу ведется работа Министерством юстиции, Министерством Экологии и Министерством Энергетики совместно, — сообщил вице-министр.

    Ваисов напомнил, что Республику Казахстан в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию представляет полномочный орган — ТОО PSA.

    Также он рассказал о стадии других судебных разбирательств с иностранными нефтяными компаниями.

    — Второй спор, который касается затрат по Кашагану — большая сумма за 100 миллиардов долларов — она находится, согласно соглашениям о разделе продукции, в компетенции полномочного органа. Но полномочный орган в данном случае работает в соответствии с политикой Правительства. То есть все эти вопросы, все эти необходимые действия, они идут в интересах Казахстана. По Карачаганаку, насколько я знаю, вы, наверное, видели новости, что решение промежуточное принято. В настоящее время ведется дальнейшая работа, — дополнил вице-минстр.

    Напомним, в марте 2026 года «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» был оштрафован на 2,07 млрд тенге за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод. 

    Адия Абубакир
