Минюст объяснил, почему Казахстан продолжит взыскание штрафа с оператора Кашагана

Министерство юстиции Казахстана прокомментировало заявление компании North Caspian Operating Company (NCOC) о запрете на принудительное взыскание экологического штрафа в размере 2,3 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве юстиции заявили, что решение коммерческого арбитража не препятствует исполнению вступившего в законную силу судебного акта.

В своем ответе ведомство подчеркнуло, что Казахстан последовательно соблюдает нормы международного права и добросовестно исполняет свои международные обязательства, включая обязательства по защите иностранных инвестиций.

При этом в ведомстве отметили, что экологический штраф в отношении NCOC основан на нарушении требований экологического законодательства Казахстана, выразившемся в превышении допустимых объемов хранения серы.

— Обоснованность и законность выставленного штрафа подтверждена решениями судов Республики Казахстан. В частности, 19 июня 2026 года Атырауский областной суд поддержал решение нижестоящего суда, который оставил в силе экологический штраф, наложенный департаментом экологии по Атырауской области, — говорится в ответе министерства.

В Минюсте напомнили, что судебное решение уже вступило в законную силу и должно быть исполнено добровольно до 20 июля 2026 года. После этого в отношении NCOC и подрядных компаний могут быть применены меры принудительного исполнения, в том числе с удержанием дополнительной исполнительской санкции в размере 10% от взысканной суммы.

Отдельно министерство прокомментировало заявление компании о том, что арбитражный трибунал по правилам ЮНСИТРАЛ запретил Казахстану предпринимать меры по взысканию штрафа до вынесения окончательного решения. В ведомстве считают такую трактовку необоснованной.

— Арбитраж ЮНСИТРАЛ является коммерческим арбитражем, а не инвестиционным арбитражем (ISDS). Следовательно, полномочия арбитражного трибунала ограничиваются разрешением частноправового коммерческого спора и не распространяются на осуществление государством суверенных публично-властных полномочий, включая применение и исполнение экологического законодательства, — пояснили в Минюсте.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что обеспечительная мера иностранного коммерческого арбитража не имеет автоматической силы на территории Казахстана.

— Процессуальные нормы Республики Казахстан требуют признания и приведения в исполнение арбитражных решений через суды Казахстана. Более того, в данном случае речь идет не об арбитражном решении, а о промежуточной обеспечительной мере иностранного коммерческого арбитража, — говорится в ответе.

В Минюсте также отметили, что даже Типовой закон ЮНСИТРАЛ предусматривает рассмотрение вопроса о признании и исполнении обеспечительных мер компетентными судами государства в соответствии с национальным законодательством.

Ведомство подчеркнуло, что взыскание штрафа осуществляется в рамках реализации суверенных полномочий государства по обеспечению соблюдения экологического законодательства, а государственные органы обязаны исполнять вступившие в законную силу судебные акты.

— Обеспечительная мера иностранного коммерческого арбитража не имеет приоритета над императивными нормами законодательства Республики, не препятствует исполнению вступившего в законную силу судебного акта о взыскании экологического штрафа и не ограничивает осуществление государством своих суверенных полномочий по защите окружающей среды и публичных интересов, — заявили в Минюсте.

В министерстве добавили, что Республика Казахстан будет действовать в строгом соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», а государственные органы не вправе игнорировать установленный законодательством порядок исполнения судебных актов.

Вместе с тем в ведомстве выразили обеспокоенность тем, что NCOC раскрыла в своем пресс-релизе сведения о продолжающемся арбитражном разбирательстве по правилам ЮНСИТРАЛ, включая информацию об обеспечительном приказе трибунала.

— Подобное публичное раскрытие деталей разбирательства не соответствует конфиденциальному характеру международного арбитража и не способствует его надлежащему проведению, — говорится в ответе.

Ранее оператор Кашагана NCOC заявил, что арбитражный трибунал по правилам ЮНСИТРАЛ принял обеспечительный приказ, запрещающий Казахстану предпринимать меры по принудительному взысканию экологического штрафа до вынесения окончательного арбитражного решения. Компания также заявила, что не признает предъявленные претензии, считает штраф необоснованным и настаивает, что получила все необходимые разрешения и соблюдала требования законодательства при обращении с серой.

Напомним, ранее вице-министр юстиции Даниэль Ваисов сообщил, что иностранные компании, разрабатывающие месторождение Кашаган, должны выплатить Казахстану экологический штраф в размере 2,3 трлн тенге. По его словам, если до 20 июля сумма не будет перечислена добровольно, государство приступит к исполнительному производству и применит меры принудительного взыскания. Штраф был наложен за превышение объемов хранения серы, а его законность подтверждена судами Казахстана.