Казахстан снизил расходы на международные арбитражные споры

В частности, вице-министр юстиции Даниель Ваисов прокомментировал затраты Казахстана на арбитражные споры иностранными инвесторами гигантских нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак.

— Министерству юстиции удается ежегодно снижать сумму затрат. Если брать с 2021 года, мы, по-моему, почти в три раза снизили сумму затрат. Но хотелось бы отметить, что в целом по данным процессам Республика Казахстан привлекает ведущие юридические компании, потому что у нас с другой стороны подрядные компании тоже привлекают ведущие юридические компании, — сообщил он на брифинге в Сенате.

Вице-министр добавил, что стоимость услуг международных юридических компаний продолжает расти и не зависит от Казахстана. В большинстве случаев страна привлекает юристов из Нью-Йорка, других городов США и Лондона.

Ранее вице-министр рассказал о стадии арбитражных разбирательств Казахстана с инвесторами крупных нефтегазовых проектов на Кашагане и Карачаганаке. По его словам, спор по Кашагану на $5 млрд рассматривают в Вашингтоне в рамках ICSID. Сейчас процесс на стадии формирования арбитражного трибунала.