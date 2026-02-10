РУ
    18:02, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан ратифицировал соглашение с Монголией о пенсионном сотрудничестве

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере».

